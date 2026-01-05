Jonathan Arancibia, conocido como “Tarta”, se entregó en las últimas horas ante las autoridades. El hombre permanecía prófugo y es señalado como uno de los presuntos autores de los disparos efectuados durante lla gresca ocurrida el domingo en el barrio Las Pampas, en Pocito, que dejó gravemente herido a Ricardo Caballero (41).
Se entregó "Tarta", el presunto autor de los disparos en la gresca de Pocito
Jonathan “Tarta” Arancibia era buscado desde el domingo por la tarde. Este lunes, se presentó voluntariamente en Tribunales.