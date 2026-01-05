"
Se entregó "Tarta", el presunto autor de los disparos en la gresca de Pocito

Jonathan “Tarta” Arancibia era buscado desde el domingo por la tarde. Este lunes, se presentó voluntariamente en Tribunales.

Jonathan Arancibia, conocido como “Tarta”, se entregó en las últimas horas ante las autoridades. El hombre permanecía prófugo y es señalado como uno de los presuntos autores de los disparos efectuados durante lla gresca ocurrida el domingo en el barrio Las Pampas, en Pocito, que dejó gravemente herido a Ricardo Caballero (41).

Un hombre fue baleado en una gresca vecinal y está grave

Todo comenzó con una discusión entre dos vecinas, que fue sumando a otros familiares y derivó en acusaciones cruzadas, agresiones y golpes. En medio del enfrentamiento apareció un arma de fuego y, según la investigación, Caballero recibió un disparo en el tórax cuando intentaba defender a su hermana.

Tras el hecho, la Policía desplegó un amplio operativo para controlar la situación y permitir el traslado del herido al Servicio de Urgencias, donde fue intervenido quirúrgicamente y permanece internado en grave estado.

