Se entregó "Tarta", el presunto autor de los disparos en la gresca de Pocito

Un hombre fue baleado en una gresca vecinal y está grave

Todo comenzó con una discusión entre dos vecinas, que fue sumando a otros familiares y derivó en acusaciones cruzadas, agresiones y golpes. En medio del enfrentamiento apareció un arma de fuego y, según la investigación, Caballero recibió un disparo en el tórax cuando intentaba defender a su hermana.