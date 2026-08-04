Entraron a robar a Peñarol y se llevaron 30 pares de botines del plantel de Primera

Ante la urgencia de tener un partido programado, la institución difundió un comunicado de emergencia en sus redes sociales solicitando la solidaridad de la comunidad sanjuanina.

En la publicación, la dirigencia realizó un inusual ofrecimiento con el único objetivo de que los futbolistas no se queden sin competir: si los delincuentes deciden devolver el calzado, el club no realizará la denuncia policial. Asimismo, abrieron el pedido de préstamo o donación de botines para que los jugadores puedan saltar a la cancha.