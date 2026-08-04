El Club Sportivo Peñarol vivió horas de indignación tras ser víctima de un hecho delictivo en sus instalaciones. Delincuentes violentaron accesos a distintas áreas de la institución y sustrajeron una gran cantidad de elementos indispensables para el funcionamiento del club, entre ellos, la totalidad del calzado del plantel superior.
Entraron a robar a Peñarol y se llevaron 30 pares de botines del plantel de Primera
Desde la institución lanzaron una desesperada campaña para conseguir calzado y poder jugar su compromiso de la fecha, prometiendo no hacer la denuncia si devuelven los elementos.