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Entraron a robar a Peñarol y se llevaron 30 pares de botines del plantel de Primera

Desde la institución lanzaron una desesperada campaña para conseguir calzado y poder jugar su compromiso de la fecha, prometiendo no hacer la denuncia si devuelven los elementos.

El Club Sportivo Peñarol vivió horas de indignación tras ser víctima de un hecho delictivo en sus instalaciones. Delincuentes violentaron accesos a distintas áreas de la institución y sustrajeron una gran cantidad de elementos indispensables para el funcionamiento del club, entre ellos, la totalidad del calzado del plantel superior.

En diálogo con Canal 8, Claudia Palacios, secretaria de actas de Peñarol, detalló con dolor la magnitud del ataque: "Rompieron las cabinas de transmisión y se llevaron sillas, un aire acondicionado y rompieron otro porque no pudieron llevarlo". Además, indicó que en el área de secretaría sustrajeron luces y luego los ladrones volvieron a ingresar tras romper un candado para llevarse unos 30 pares de botines pertenecientes a los futbolistas de la Primera División. "Se robaron el trabajo de las familias, porque hacemos rifas para comprar todo", lamentó la dirigente.

"Necesitamos jugar": el desesperado pedido y

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Ante la urgencia de tener un partido programado, la institución difundió un comunicado de emergencia en sus redes sociales solicitando la solidaridad de la comunidad sanjuanina.

En la publicación, la dirigencia realizó un inusual ofrecimiento con el único objetivo de que los futbolistas no se queden sin competir: si los delincuentes deciden devolver el calzado, el club no realizará la denuncia policial. Asimismo, abrieron el pedido de préstamo o donación de botines para que los jugadores puedan saltar a la cancha.

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