Una violenta gresca entre facciones de la hinchada del Club Atlético San Martín sembró el terror en Concepción durante las últimas horas. El brutal enfrentamiento, ocurrido en el interior del barrio Cabot, en el departamento Capital, dejó como saldo una mujer herida de bala, daños materiales en viviendas y vehículos, y un ataque directo contra el personal de Bomberos que intentaba asistir a los vecinos.
Feroz cruce entre hinchas de San Martín terminó con una mujer baleada
Ocurrió en el interior del barrio Cabot. Presuntos hinchas del Verdinegro efectuaron disparos desde un auto, hiriendo a una mujer. Luego incendiaron el frente de una vivienda y atacaron a piedrazos a los bomberos.