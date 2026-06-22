Feroz cruce entre hinchas de San Martín terminó con una mujer baleada

Venganza, fuego y emboscada a los Bomberos

Lejos de calmarse, la situación recrudeció minutos más tarde. Vecinos de la zona señalaron que un grupo de personas se dirigió hasta la vivienda de la madre de un sujeto ampliamente conocido dentro de la hinchada del "Verdinegro". Allí, los agresores arrojaron una bomba molotov, provocando un incendio que afectó la puerta de ingreso y un sillón.

El fuego tuvo que ser sofocado de urgencia por los propios residentes del inmueble debido a un grave incidente operativo: el personal de Bomberos de la Policía de San Juan que acudía a la emergencia no pudo ingresar al interior del barrio tras sufrir una lluvia de piedras y elementos contundentes por parte de un grupo de violentos.

En el caso trabaja la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) correspondiente junto a las comisarías de la zona para intentar identificar el automóvil involucrado y determinar a los responsables de los disparos y del ataque incendiario que mantiene en vilo al barrio Cabot.