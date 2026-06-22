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Feroz cruce entre hinchas de San Martín terminó con una mujer baleada

Ocurrió en el interior del barrio Cabot. Presuntos hinchas del Verdinegro efectuaron disparos desde un auto, hiriendo a una mujer. Luego incendiaron el frente de una vivienda y atacaron a piedrazos a los bomberos.

Una violenta gresca entre facciones de la hinchada del Club Atlético San Martín sembró el terror en Concepción durante las últimas horas. El brutal enfrentamiento, ocurrido en el interior del barrio Cabot, en el departamento Capital, dejó como saldo una mujer herida de bala, daños materiales en viviendas y vehículos, y un ataque directo contra el personal de Bomberos que intentaba asistir a los vecinos.

Según informaron fuentes judiciales, las alertas se encendieron tras un llamado que denunciaba una gresca de magnitud en la intersección de las calles Benavídez y Mendoza. De acuerdo con el relato de testigos presenciales, los atacantes se movilizaban en un automóvil Chevrolet Corsa de color blanco, desde cuyo interior efectuaron múltiples disparos de arma de fuego hacia un grupo de personas.

A raíz de la balacera, una mujer resultó alcanzada por un proyectil. En medio del caos, la víctima fue trasladada de urgencia de forma particular hacia el Centro de Salud Báez Laspiur y, debido a la complejidad de la herida, posteriormente fue derivada al Hospital Guillermo Rawson. Los pesquisas constataron que tanto el domicilio donde se originó el ataque como la camioneta utilizada para trasladar a la mujer presentaban visibles impactos de bala.

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Venganza, fuego y emboscada a los Bomberos

Lejos de calmarse, la situación recrudeció minutos más tarde. Vecinos de la zona señalaron que un grupo de personas se dirigió hasta la vivienda de la madre de un sujeto ampliamente conocido dentro de la hinchada del "Verdinegro". Allí, los agresores arrojaron una bomba molotov, provocando un incendio que afectó la puerta de ingreso y un sillón.

El fuego tuvo que ser sofocado de urgencia por los propios residentes del inmueble debido a un grave incidente operativo: el personal de Bomberos de la Policía de San Juan que acudía a la emergencia no pudo ingresar al interior del barrio tras sufrir una lluvia de piedras y elementos contundentes por parte de un grupo de violentos.

En el caso trabaja la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) correspondiente junto a las comisarías de la zona para intentar identificar el automóvil involucrado y determinar a los responsables de los disparos y del ataque incendiario que mantiene en vilo al barrio Cabot.

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