Operaron a la mujer baleada en el barrio Cabot y su declaración será clave

La mujer fue una de las víctimas de un ataque armado ocurrido en la intersección de calles Benavídez y Mendoza, donde, según testigos, varias personas que se movilizaban en un Chevrolet Corsa blanco efectuaron múltiples disparos contra un grupo de personas.

En medio de la balacera, la mujer recibió un impacto de bala y debió ser trasladada de urgencia en un vehículo particular al Centro de Salud Báez Laspiur. Debido a la gravedad de las heridas, posteriormente fue derivada al Hospital Rawson, donde fue sometida a una intervención quirúrgica.

Su testimonio podría ser determinante

Desde la Fiscalía indicaron que la declaración de la víctima será fundamental para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, los investigadores trabajan con testimonios de vecinos, evidencias recolectadas en la escena y registros de cámaras de seguridad de la zona y del CISEM. Sin embargo, aún no se ha podido establecer con precisión quiénes fueron los autores de los disparos ni cuál fue el motivo del ataque.

Los peritos analizaron las vainas servidas y los proyectiles hallados en la escena. Según la investigación, tras la balacera, los mismos atacantes se dirigieron hasta una vivienda vinculada a un conocido integrante de la hinchada de San Martín y arrojaron una bomba molotov que provocó un incendio en la puerta de ingreso y en un sillón del inmueble.

Por estas horas, los investigadores buscan establecer si ambos hechos están relacionados y si forman parte de una disputa previa entre barras.