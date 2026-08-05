El Club Atlético Urquiza entró en la cuenta regresiva para preparar lo que será su participación en la cuarta fase del torneo clasificatorio de la Liga Federal Formativa U21 Masculina. Los sanjuaninos, que ya habían asegurado su clasificación en la segunda ronda regional, recibirán en su cancha a los equipos de su grupo en la jornada que se dispute los próximos 7 y 8 de agosto.
Urquiza U21 quiere avanzar en los cuadrangulares interregionales
Las Panteras serán los anfitriones ante Deportivo Norte, Banda Norte y San José. La cita es los días 7 y 8 de agosto en la cancha de la calle Cortínez.