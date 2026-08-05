Urquiza U21 quiere avanzar en los cuadrangulares interregionales

El torneo nacional de las categorías menores sigue su estructura de seis fases. Urquiza superó la primera (26, 27 y 28 de junio) y la segunda ronda regional (10, 11 y 12 de julio), consolidándose como uno de los nueve equipos que accedieron directamente a esta instancia sin necesidad de disputar la tercera fase, que funcionó como repechaje regional.

Urquiza integrará el Cuadrangular “A” junto a San José (Mendoza), Deportivo Norte de Armstrong (Santa Fe) y Banda Norte de Río Cuarto (Córdoba). Los equipos se medirán en una sola rueda de partidos, donde los primeros de cada grupo y los tres mejores segundos clasificarán a los Cuadrangulares Semifinales (21, 22 y 23 de agosto).