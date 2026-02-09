Fraude en el "Nápoli": absolvieron a dos acusados, ¿se cierra la causa?
La Justicia sanjuanina declaró inocentes a Manuela Luna y Ángel Moreno, los únicos que no aceptaron el juicio abreviado por la estafa millonaria al restaurante del centro.
El caso del millonario fraude contra el reconocido restaurante “Un Rincón de Nápoli”, que provocó un perjuicio cercano a los 200 millones de pesos, dio este lunes un paso clave hacia su cierre definitivo.
La Justicia resolvió sobreseer a las dos únicas personas que no habían aceptado el juicio abreviado en la causa: Manuela Luna y Ángel Moreno, quienes siempre sostuvieron su inocencia. Según fuentes judiciales, ambos serán notificados formalmente en los próximos días, durante una audiencia.
Se trata de los únicos imputados que, el año pasado, decidieron no acordar con el Ministerio Público Fiscal y avanzar hasta el final del proceso. Hoy, esa decisión terminó dándoles la razón.
La causa tuvo su momento central en agosto pasado, cuando se realizó un juicio abreviado en el que fueron condenadas once personas. En esa oportunidad, el juez Sergio López Martí homologó los acuerdos y dictó penas en suspenso, sin prisión efectiva.
Los condenados fueron:
Como autores del delito de estafa (3 años de prisión condicional):
Jesús Núñez
Walter Mauricio Espejo Salinas
Germán Andrés Jofré
Como partícipes necesarios (2 años y 6 meses de prisión condicional):
Pedro David Rodríguez
Alberto Ariel Galeote
Heber David Fernández
Ricardo Nicolás Giordano
Carlos Javier Asís
Jorge Alejandro Brizuela
Germán Antonio Mallea
César Orlando Luna
Mientras todos ellos aceptaron su responsabilidad, Luna y Moreno mantuvieron su postura y rechazaron el acuerdo.
Cómo fue la maniobra
Según se probó durante el debate oral, la estafa consistía en entregar menos mercadería de la que se facturaba, principalmente carne, adulterar los registros internos y luego vender el excedente por fuera del circuito comercial.
La maniobra quedó al descubierto gracias a las cámaras de seguridad del local, que registraron los movimientos irregulares durante varios días: 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27 de diciembre de 2024, y 3, 4 y 6 de enero de 2025.
Esas imágenes fueron clave para reconstruir el esquema delictivo y sostener las acusaciones. Para Manuela Luna y Ángel Moreno, el sobreseimiento representa el cierre de una causa que los tuvo involucrados durante más de un año y medio. Desde el inicio, ambos aseguraron no haber participado en la maniobra y hoy la Justicia les dio la razón.