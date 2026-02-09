Fraude en el "Nápoli": absolvieron a dos acusados, ¿se cierra la causa?

La causa tuvo su momento central en agosto pasado, cuando se realizó un juicio abreviado en el que fueron condenadas once personas. En esa oportunidad, el juez Sergio López Martí homologó los acuerdos y dictó penas en suspenso, sin prisión efectiva.

image

Los condenados fueron:

Como autores del delito de estafa (3 años de prisión condicional):

Jesús Núñez

Walter Mauricio Espejo Salinas

Germán Andrés Jofré

Como partícipes necesarios (2 años y 6 meses de prisión condicional):

Pedro David Rodríguez

Alberto Ariel Galeote

Heber David Fernández

Ricardo Nicolás Giordano

Carlos Javier Asís

Jorge Alejandro Brizuela

Germán Antonio Mallea

César Orlando Luna

Mientras todos ellos aceptaron su responsabilidad, Luna y Moreno mantuvieron su postura y rechazaron el acuerdo.

image

Cómo fue la maniobra

Según se probó durante el debate oral, la estafa consistía en entregar menos mercadería de la que se facturaba, principalmente carne, adulterar los registros internos y luego vender el excedente por fuera del circuito comercial.

La maniobra quedó al descubierto gracias a las cámaras de seguridad del local, que registraron los movimientos irregulares durante varios días: 18, 19, 20, 23, 24, 26 y 27 de diciembre de 2024, y 3, 4 y 6 de enero de 2025.

Esas imágenes fueron clave para reconstruir el esquema delictivo y sostener las acusaciones. Para Manuela Luna y Ángel Moreno, el sobreseimiento representa el cierre de una causa que los tuvo involucrados durante más de un año y medio. Desde el inicio, ambos aseguraron no haber participado en la maniobra y hoy la Justicia les dio la razón.