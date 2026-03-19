La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de la Provincia de San Juan informa que se detectaron nuevas maniobras fraudulentas a través de redes sociales, vinculadas a supuestas modificaciones en tarjetas de crédito de la entidad Naranja X.
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Fiscalía alertó por estafas en redes sociales con tarjetas de crédito
El Ministerio Público Fiscal alertó por una nueva estafa virtual a través de redes sociales, relacionada con tarjetas de crédito.