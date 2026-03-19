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Fiscalía alertó por estafas en redes sociales con tarjetas de crédito

El Ministerio Público Fiscal alertó por una nueva estafa virtual a través de redes sociales, relacionada con tarjetas de crédito.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas del Ministerio Público de la Provincia de San Juan informa que se detectaron nuevas maniobras fraudulentas a través de redes sociales, vinculadas a supuestas modificaciones en tarjetas de crédito de la entidad Naranja X.

estafa virtual tarjetas de crédito

En dichas comunicaciones, se solicita a los usuarios el suministro de datos personales y/o la descarga de archivos o aplicaciones para, luego, tomar posesión de las cuentas, extraer dinero y/o solicitar préstamos a nombre de la víctima.

Se recomienda a la población:

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  • No proporcionar información personal ni datos bancarios.
  • No descargar archivos ni instalar programas a partir de enlaces recibidos por redes sociales o servicios de mensajería.
  • Verificar que los contactos correspondan a canales oficiales de la entidad.

Ante cualquier situación sospechosa, denunciar al 911, comisaría más cercana o a la UFI Delitos Informáticos y Estafas, ubicada en Primer Piso del Poder Judicial de San Juan.

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