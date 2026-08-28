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Creyó que tenía un novio virtual británico y fue estafada por más de 30 millones

La Policía de Entre Ríos rastreó el dinero fraccionado hasta Concordia y allanó a la titular de una de las cuentas utilizadas en el engaño.

Una mujer de 60 años de Paraná, Entre Ríos, sufrió una millonaria estafa virtual tras mantener una supuesta relación sentimental durante más de un año con un hombre que aseguraba ser un ciudadano británico.

Para financiar el viaje del falso novio a la Argentina, la víctima solicitó múltiples préstamos en distintas entidades bancarias y financieras, llegando a transferirle un total de $29.816.400,69 mediante decenas de operaciones.

El engaño comenzó en redes sociales y derivó a plataformas de mensajería privada. Bajo la falsa identidad de "Michael Lawrence Williams", el agresor convenció a la mujer de que necesitaba fondos para trámites de visado y gastos de traslado.

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La maniobra dio un salto crítico cuando el estafador le aseguró que ya estaba en viaje hacia la Argentina, pero afirmó haber quedado retenido en una escala internacional. Argumentó que las autoridades aduaneras le exigían el pago urgente de supuestas tasas administrativas y multas de fuerza mayor para liberar sus pertenencias y autorizar el abordaje de su vuelo hacia Paraná.

Fraccionamiento de fondos y la pista de las "mulas financieras"

Para eludir las alarmas automatizadas del sistema financiero, el dinero no fue enviado a un solo destino, sino fraccionado en múltiples transferencias dirigidas a diversas billeteras virtuales y cuentas bancarias. Esta estrategia de triangulación buscaba ocultar la traza de los fondos a través de "cuentas puente" registradas a nombre de terceros.

Tras la denuncia realizada por la víctima al advertir que el arribo se postergaba indefinidamente, la División Cibercrimen de la Policía de Entre Ríos logró rastrear parte de la ruta del dinero. El seguimiento condujo hacia una cuenta registrada a nombre de una mujer de 47 años en la ciudad de Concordia.

Por orden de la jueza de Garantías Gabriela Seró, los efectivos allanaron una vivienda ubicada sobre la calle Las Heras al 1000, en Concordia, donde se notificó a la sospechosa sobre las actuaciones y se secuestraron tres teléfonos celulares.

La causa quedó radicada en la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación de Paraná, bajo la carátula de estafa mediante sistemas informáticos (artículo 173, inciso 16 del Código Penal). Las autoridades peritarán los dispositivos incautados para determinar el grado de responsabilidad de la mujer notificada y verificar si se trata de una red transnacional que utiliza captadoras locales para la recolección final del dinero.

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