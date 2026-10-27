Bajo la premisa de que un pueblo que conserva sus historias mantiene vivas sus raíces, Golden Mining, operadora del proyecto Hualilán, respaldó la edición e impresión del libro "Los extraños presagios de la Luna", escrito por el autor y gestor cultural ullunero Daniel Valenzuela.
Historias que no se apagan: Ullum ya tiene su libro de memorias
Golden Mining acompañó la edición de la obra "Los extraños presagios de la Luna", un trabajo del gestor cultural Daniel Valenzuela que recopila recuerdos y tradiciones de los vecinos del departamento.