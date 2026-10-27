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Historias que no se apagan: Ullum ya tiene su libro de memorias

Golden Mining acompañó la edición de la obra "Los extraños presagios de la Luna", un trabajo del gestor cultural Daniel Valenzuela que recopila recuerdos y tradiciones de los vecinos del departamento.

Bajo la premisa de que un pueblo que conserva sus historias mantiene vivas sus raíces, Golden Mining, operadora del proyecto Hualilán, respaldó la edición e impresión del libro "Los extraños presagios de la Luna", escrito por el autor y gestor cultural ullunero Daniel Valenzuela.

La obra literaria reúne recuerdos, anécdotas y memorias de los habitantes locales, con el propósito de salvaguardar la identidad y la tradición oral que se transmite de generación en generación. Desde la compañía operadora destacaron que la inversión en el ámbito cultural es indispensable para afianzar el sentido de pertenencia y consolidar las raíces de la población.

La presentación oficial se llevó a cabo en la Plaza Eva Perón en una jornada festiva que reunió a las familias del departamento. El evento combinó expresiones de literatura, música y danza, e incluyó la participación especial de la Academia Arte Nativo junto a las actuaciones de Rubén Durán, Adrián Vega y Carlos Vega.

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Durante el encuentro, Sonia Delgado, presidenta de Golden Mining, señaló: "Respaldar el crecimiento integral de una comunidad implica facilitar las herramientas para que sus relatos e historia colectiva continúen transmitiéndose en el tiempo". Asimismo, la directiva remarcó que acompañar estas iniciativas fortalece el sentido de pertenencia regional y construye un legado de valor para las futuras generaciones.

El proyecto se concretó mediante un trabajo articulado entre Hualilán y la Municipalidad de Ullum, evidenciando la relevancia de la cooperación entre el sector productivo y las instituciones públicas para promover el bienestar social y la difusión del patrimonio inmaterial en la provincia.

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