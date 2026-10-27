Historias que no se apagan: Ullum ya tiene su libro de memorias

La obra literaria reúne recuerdos, anécdotas y memorias de los habitantes locales, con el propósito de salvaguardar la identidad y la tradición oral que se transmite de generación en generación. Desde la compañía operadora destacaron que la inversión en el ámbito cultural es indispensable para afianzar el sentido de pertenencia y consolidar las raíces de la población.

La presentación oficial se llevó a cabo en la Plaza Eva Perón en una jornada festiva que reunió a las familias del departamento. El evento combinó expresiones de literatura, música y danza, e incluyó la participación especial de la Academia Arte Nativo junto a las actuaciones de Rubén Durán, Adrián Vega y Carlos Vega.