Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos en las últimas horas tras ingresar a robar a una vivienda en Caucete y agredir violentamente a su dueña, una mujer de 64 años, a quien golpearon en la cabeza provocándole un corte.
Violento atraco: golpearon a una jubilada y los detuvieron tras intentar huir
Dos sujetos de 29 y 17 años con antecedentes penales ingresaron a una vivienda, agredieron salvajemente a la propietaria de 64 años y terminaron aprehendidos tras un operativo policial.