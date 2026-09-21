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Violento atraco: golpearon a una jubilada y los detuvieron tras intentar huir

Dos sujetos de 29 y 17 años con antecedentes penales ingresaron a una vivienda, agredieron salvajemente a la propietaria de 64 años y terminaron aprehendidos tras un operativo policial.

Dos sujetos, uno de ellos menor de edad, fueron aprehendidos en las últimas horas tras ingresar a robar a una vivienda en Caucete y agredir violentamente a su dueña, una mujer de 64 años, a quien golpearon en la cabeza provocándole un corte.

El hecho ocurrió durante la tarde-noche en un domicilio ubicado en calle Ignacio de la Roza, entre San Martín, en el barrio Área 1. La causa quedó caratulada como Robo simple agravado por la participación de un menor y lesiones leves en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia.

La intervención policial se activó tras un llamado de alerta a la base de la Comisaría 9°. Al arribar al lugar, los efectivos escucharon ruidos extraños desde el interior de la casa. Cuando intentaron ingresar, un hombre buscó huir pero fue reducido en el lugar. En tanto, un segundo implicado escapó hacia la calle, siendo interceptado a los pocos metros por personal del Comando Radioeléctrico Este.

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La víctima relató que los delincuentes la abordaron, intentaron encerrarla con llave, la arrojaron al suelo y la golpearon en la cabeza con un objeto contundente. Debido a la herida de corte sufrida, fue trasladada por personal de Emergencias Médicas (107) al nosocomio departamental.

Durante el procedimiento, al primer detenido se le secuestró una mochila que contenía una secadora de pelo, un par de zapatillas, un pantalón deportivo y una campera rompevientos. En sus bolsillos también hallaron diversos artículos de bijouterie, como cadenas, relojes, dijes y aros.

Los aprehendidos fueron identificados como Ponce, de 29 años, y un joven de 17 años. Según informaron fuentes policiales, ambos cuentan con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y las personas.

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