Violento atraco: golpearon a una jubilada y los detuvieron tras intentar huir

El hecho ocurrió durante la tarde-noche en un domicilio ubicado en calle Ignacio de la Roza, entre San Martín, en el barrio Área 1. La causa quedó caratulada como Robo simple agravado por la participación de un menor y lesiones leves en concurso real, con intervención de la UFI Flagrancia.

La intervención policial se activó tras un llamado de alerta a la base de la Comisaría 9°. Al arribar al lugar, los efectivos escucharon ruidos extraños desde el interior de la casa. Cuando intentaron ingresar, un hombre buscó huir pero fue reducido en el lugar. En tanto, un segundo implicado escapó hacia la calle, siendo interceptado a los pocos metros por personal del Comando Radioeléctrico Este.