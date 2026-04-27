Causa por "falsos policías": de sospechoso de robos a condenado por tenencia

A partir de ese elemento, Fiscalía impulsó la acusación por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado, delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal, con una escala de 2 a 6 años de prisión.

image El acusado, habría dicho que formaba parte de una banda del FBI.

En paralelo, la investigación por las entraderas continúa abierta. Uno de los hechos bajo análisis ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en Médano de Oro, Rawson, donde un grupo ingresó a una vivienda simulando ser efectivos de fuerzas federales, utilizando chalecos y distintivos apócrifos para reducir a las víctimas. Un episodio similar también es investigado en Pocito.

En el marco del proceso, Fiscalía y defensa —a cargo del abogado Gabriel Rosales— acordaron un juicio abreviado. Laciar reconoció la tenencia del arma, renunció al juicio oral y aceptó una pena de dos años de prisión.

No obstante, ese monto no fue el definitivo. El imputado contaba con una condena previa, dictada en agosto de 2024, de un año de prisión condicional por portación de arma de fuego sin autorización. Ante ese antecedente, el fiscal solicitó la revocación de la condicionalidad y la unificación de ambas penas.

El juez Juan Gabriel Meglioli homologó el acuerdo y fijó una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, lo que implica que Laciar continuará detenido.

De este modo, quien había sido señalado como presunto líder de una banda que operaba con la modalidad de “falsos policías” quedó finalmente condenado por un delito distinto, mientras la investigación por las entraderas sigue su curso en busca de responsabilidades.