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Causa por "falsos policías": de sospechoso de robos a condenado por tenencia

Ezequiel Laciar fue sobreseído por dos entraderas, pero condenado a 3 años de prisión efectiva por tenencia ilegal de un arma hallada en su casa.

La causa que tenía a Ezequiel Maximiliano Laciar en el centro de la investigación por dos violentas entraderas bajo la modalidad de “falsos policías” tomó un rumbo distinto en sede judicial. Aunque el expediente se había iniciado por robos agravados, la resolución final terminó enfocada en otro delito: la tenencia ilegal de un arma de fuego.

Durante la audiencia, la UFI de Delitos Contra la Propiedad —representada por el fiscal Cristian Catalano, el ayudante fiscal Carlos Yanzón y las doctoras Florencia Caillet y Carla Savall— expuso que, a lo largo de la investigación, no se reunieron elementos suficientes para sostener la acusación por los robos ni avanzar hacia un juicio oral. En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento de Laciar por esos hechos.

Sin embargo, el foco se trasladó a lo hallado en uno de los allanamientos. En el domicilio del imputado se secuestró un revólver calibre 38, que según informes de la Policía de San Juan y pericias de ANMaC fue considerado apto para el disparo y encuadrado como arma de uso civil condicionado.

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A partir de ese elemento, Fiscalía impulsó la acusación por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil condicionado, delito previsto en el artículo 189 bis del Código Penal, con una escala de 2 a 6 años de prisión.

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El acusado, habr&iacute;a dicho que formaba parte de una banda del FBI.

El acusado, habría dicho que formaba parte de una banda del FBI.

En paralelo, la investigación por las entraderas continúa abierta. Uno de los hechos bajo análisis ocurrió el 15 de diciembre de 2025 en Médano de Oro, Rawson, donde un grupo ingresó a una vivienda simulando ser efectivos de fuerzas federales, utilizando chalecos y distintivos apócrifos para reducir a las víctimas. Un episodio similar también es investigado en Pocito.

En el marco del proceso, Fiscalía y defensa —a cargo del abogado Gabriel Rosales— acordaron un juicio abreviado. Laciar reconoció la tenencia del arma, renunció al juicio oral y aceptó una pena de dos años de prisión.

No obstante, ese monto no fue el definitivo. El imputado contaba con una condena previa, dictada en agosto de 2024, de un año de prisión condicional por portación de arma de fuego sin autorización. Ante ese antecedente, el fiscal solicitó la revocación de la condicionalidad y la unificación de ambas penas.

El juez Juan Gabriel Meglioli homologó el acuerdo y fijó una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo, lo que implica que Laciar continuará detenido.

De este modo, quien había sido señalado como presunto líder de una banda que operaba con la modalidad de “falsos policías” quedó finalmente condenado por un delito distinto, mientras la investigación por las entraderas sigue su curso en busca de responsabilidades.

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