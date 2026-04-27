Camión con documentación adulterada: secuestran yeso por $131 millones

Durante la inspección, los uniformados solicitaron la guía de tránsito correspondiente al traslado de la carga. Fue en ese momento cuando surgieron inconsistencias en los datos del documento, lo que motivó una verificación más exhaustiva por parte del personal interviniente.

A partir de las averiguaciones realizadas, y mediante consultas a organismos oficiales, se logró constatar que la documentación presentaba datos adulterados, lo que encendió las alertas sobre la legalidad del transporte del material.

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Frente a este escenario, se dio intervención al Ministerio de Minería de La Rioja y al Juzgado de Paz de Caucete. Tras evaluar la situación y en base a la información aportada por los gendarmes, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo tanto del camión como de la carga.

El caso quedó ahora sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes, en el marco de la investigación para determinar el origen del material y las responsabilidades vinculadas a la documentación irregular detectada durante el operativo.