Detuvieron a un hombre con un arma en un bar tras negarse a pagar la cuenta

Según denunciaron el propietario del local, de 43 años, y una mesera, dos hombres se encontraban alterando el orden, molestando a otros clientes y negándose a abonar lo consumido.

De acuerdo al informe policial, uno de los sujetos salió hacia la vereda con un trago en la mano y, cuando nuevamente le solicitaron que pagara la cuenta, respondió que no pensaba hacerlo porque continuaría en el lugar. En ese contexto, se tocó la cintura insinuando portar un arma, situación que generó alarma entre los presentes.

Al arribar los efectivos, uno de los señalados, identificado como Aballay, de 43 años, intentó darse a la fuga. Sin embargo, fue reducido rápidamente por el personal policial y, durante el procedimiento, arrojó un arma de fuego tipo revólver.

El segundo hombre también fue identificado y sometido a un palpado preventivo, aunque no se le encontraron elementos comprometedores. Posteriormente se le pidió que abonara el consumo realizado, pero manifestó no tener dinero.

La causa quedó en manos del ayudante fiscal Sergio Cuneo, quien mantuvo comunicación con la fiscal de turno, Dra. Yanina Galante, y dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego.