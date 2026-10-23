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Inédita visita de delegación judicial de Catamarca a San Juan

La comitiva estuvo integrada por 13 Jueces y Juezas de la Corte de Justicia y de Segunda Instancia de la provincia de Catamarca.

Una comitiva del Poder Judicial de Catamarca realizó una visita técnica de dos días a la provincia de San Juan para interiorizarse sobre el funcionamiento de los sistemas procesales y de gestión del Poder Judicial de San Juan, principalmente por la Oralidad en Primera y Segunda Instancia en lo Civil y Laboral, el modelo de Gestión Asociada o Colegio de Jueces con Oficina Judicial; digitalización de servicios; gestión procesal electrónica; expediente judicial electrónico; ciberseguridad y nuevas tecnologías, como la Plataforma JusticIA de Inteligencia Artificial aplicada a la labor jurisdiccional y administrativa, y mediación judicial, modernizaciones dispuestas por la Corte de Justicia de San Juan en los últimos años que ubican a la provincia como una de las referentes en el país.

Tras firmar un Convenio Marco entre la Corte de Justicia de la provincia de San Juan y la de Catamarca, en la mañana del 22 de octubre, la delegación judicial catamarqueña mantuvo reuniones con administradores, funcionarios y magistrados durante su recorrido por los edificios “Anexo Mitre”, donde funcionan los fueros Laboral y de Familia. También recorrieron las Salas de Oralidad del edificio Anexo Correo, donde pudieron ver cómo funciona la Oralidad en Segunda Instancia en el fuero Civil, sistema donde el Poder Judicial de San Juan fue pionero en el país en su implementación. Y luego se interiorizaron en el sistema de Colegio de Jueces con Oficina Judicial para las Ejecuciones Fiscales.

En la tarde del 22 de octubre, en el SUM del edificio Anexo Jujuy la comitiva judicial catamarqueña participó de una presentación de la Plataforma JusticIA, la herramienta tecnológica de desarrollo propio e interno del Poder Judicial de San Juan para la utilización de Inteligencia Artificial de manera legal y segura.

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En la mañana del 23 de octubre, la delegación judicial mantuvo entrevistas con funcionarios, jueces y juezas de Primera y Segunda Instancia de los fueros Civil y Laboral y asistió al sistema de Audiencias en Segunda Instancia en el fuero Laboral en el edificio Anexo Jujuy. Además, los jueces catamarqueños mantuvieron una reunión con miembros de la Cámara Civil sobre los Procesos con Oralidad.

La comitiva judicial de la provincia de Catamarca que realizó la visita técnica al Poder Judicial de San Juan estuvo encabezada por el Sr. Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Néstor Hernán Martel, junto a la Dra. Rita Verónica Saldaño (Sra. Ministra Vice Decana I), Dr. Jorge Rafael Bracamonte (Sr. Ministro Vice Decano II) y Dra. María Fernanda Rosales Andreotti (Sra. Ministra Vice Decana IV).

También participaron nuevo Jueces y Juezas de Segunda Instancia: Dra. María Guadalupe de Fátima Pérez Llano (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minas y Familia de Primera Nominación), Dra. Ana Laura Voget (Jueza de Primera Instancia de la Cámara en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de Primera Nominación), Dra. Marcela Isabel Soria Acuña (Jueza de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Minas y Familia de primera Nominación), Dra. Anabella Cado (Jueza de Cámara en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de Segunda Nominación), Dra. Ana Guadalupe Vera (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minas de Segunda Nominación), Dra. Gimena de la Cruz Soria Seco (Jueza de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de Segunda Nominación),Dr. Pablo Martín Rosales Andreotti (Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minas de Tercera Nominación), Dra. María Alejandra Azar (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minas de Tercera Nominación) y Dra. Natalia Ferreyra (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minas de Tercera Nominación).

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