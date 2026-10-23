Inédita visita de delegación judicial de Catamarca a San Juan

En la mañana del 23 de octubre, la delegación judicial mantuvo entrevistas con funcionarios, jueces y juezas de Primera y Segunda Instancia de los fueros Civil y Laboral y asistió al sistema de Audiencias en Segunda Instancia en el fuero Laboral en el edificio Anexo Jujuy. Además, los jueces catamarqueños mantuvieron una reunión con miembros de la Cámara Civil sobre los Procesos con Oralidad.

La comitiva judicial de la provincia de Catamarca que realizó la visita técnica al Poder Judicial de San Juan estuvo encabezada por el Sr. Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Néstor Hernán Martel, junto a la Dra. Rita Verónica Saldaño (Sra. Ministra Vice Decana I), Dr. Jorge Rafael Bracamonte (Sr. Ministro Vice Decano II) y Dra. María Fernanda Rosales Andreotti (Sra. Ministra Vice Decana IV).

También participaron nuevo Jueces y Juezas de Segunda Instancia: Dra. María Guadalupe de Fátima Pérez Llano (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minas y Familia de Primera Nominación), Dra. Ana Laura Voget (Jueza de Primera Instancia de la Cámara en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de Primera Nominación), Dra. Marcela Isabel Soria Acuña (Jueza de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, del Trabajo, Minas y Familia de primera Nominación), Dra. Anabella Cado (Jueza de Cámara en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de Segunda Nominación), Dra. Ana Guadalupe Vera (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minas de Segunda Nominación), Dra. Gimena de la Cruz Soria Seco (Jueza de Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial, del Trabajo y Minas de Segunda Nominación),Dr. Pablo Martín Rosales Andreotti (Juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minas de Tercera Nominación), Dra. María Alejandra Azar (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minas de Tercera Nominación) y Dra. Natalia Ferreyra (Jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Familia y Minas de Tercera Nominación).