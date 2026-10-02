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Se fugó del hospital bajo custodia policial y lo atraparon circulando en una bici robada

El caso ocurrió el pasado 29 de agosto. Este jueves, se llegó a un acuerdo de suspención de juicio a prueba por el plazo de un año.

El hombre identificado como Leandro Díaz Páez quedó sujeto a un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por el plazo de un año, en el marco de una causa iniciada por la sustracción de una bicicleta. Como parte de las condiciones establecidas, deberá cumplir ocho meses de trabajo no remunerado para el Estado, realizar una reparación simbólica, mantener una prohibición de contacto y cumplir distintas reglas de conducta.

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 2026, cuando alrededor de las 19, la Base de la Comisaría Décima recibió un llamado que alertaba sobre la fuga de Díaz Páez del Hospital Departamental, donde se encontraba bajo custodia policial por disposición del Segundo Juzgado de Familia.

Tras recibir la comunicación, efectivos policiales iniciaron una búsqueda y, aproximadamente a las 19:30, localizaron al hombre circulando en una bicicleta Mountain Bike rodado 29, marca Cool, modelo Tango, de color negro, por Ruta 270 en dirección al departamento Caucete.

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Díaz Páez fue aprehendido y los efectivos dieron intervención a la Base del Sistema Acusatorio, desde donde se dispuso informar lo ocurrido al Segundo Juzgado de Familia y comenzar las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de la bicicleta.

Cerca de las 21:20, un hombre se presentó en la Comisaría Décima y denunció la sustracción de su bicicleta, cuyas características coincidían con el rodado en el que había sido encontrado Díaz Páez.

Según relató el damnificado, alrededor de las 17 había llegado a su lugar de trabajo en bicicleta y la dejó en un pasillo ubicado al costado del local, sin ningún sistema de seguridad. Al finalizar su jornada laboral, advirtió que el rodado ya no se encontraba allí.

Los efectivos le exhibieron la bicicleta secuestrada y el denunciante la reconoció como de su propiedad. Para respaldar su identificación, mostró una fotografía anterior en la que aparecía junto al rodado.

Además, presentó una imagen obtenida de una cámara de seguridad de un comercio ubicado en las inmediaciones de su lugar de trabajo. En las imágenes, según consta en las actuaciones, se observaba a Díaz Páez circulando con la bicicleta.

Ante estos elementos, el personal policial volvió a comunicarse con la Unidad de Abordaje Territorial para informar las nuevas circunstancias del caso. Por disposición de la autoridad interviniente, se hizo presente en la dependencia el ayudante fiscal de turno, Dr. Alejandro Solera.

El funcionario fue informado sobre lo ocurrido y entrevistó al damnificado, además de constatar las imágenes aportadas. Posteriormente, se comunicó con el fiscal de turno, Dr. Fernando Bonomo, quien, tras tomar conocimiento del caso, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el presunto delito de hurto.

Finalmente, la causa derivó en un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por un año, con obligaciones específicas para Díaz Páez: ocho meses de trabajo no remunerado para el Estado, reparación simbólica, prohibición de contacto y cumplimiento de reglas de conducta.

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