Se fugó del hospital bajo custodia policial y lo atraparon circulando en una bici robada

Díaz Páez fue aprehendido y los efectivos dieron intervención a la Base del Sistema Acusatorio, desde donde se dispuso informar lo ocurrido al Segundo Juzgado de Familia y comenzar las actuaciones correspondientes para determinar la procedencia de la bicicleta.

Cerca de las 21:20, un hombre se presentó en la Comisaría Décima y denunció la sustracción de su bicicleta, cuyas características coincidían con el rodado en el que había sido encontrado Díaz Páez.

Según relató el damnificado, alrededor de las 17 había llegado a su lugar de trabajo en bicicleta y la dejó en un pasillo ubicado al costado del local, sin ningún sistema de seguridad. Al finalizar su jornada laboral, advirtió que el rodado ya no se encontraba allí.

Los efectivos le exhibieron la bicicleta secuestrada y el denunciante la reconoció como de su propiedad. Para respaldar su identificación, mostró una fotografía anterior en la que aparecía junto al rodado.

Además, presentó una imagen obtenida de una cámara de seguridad de un comercio ubicado en las inmediaciones de su lugar de trabajo. En las imágenes, según consta en las actuaciones, se observaba a Díaz Páez circulando con la bicicleta.

Ante estos elementos, el personal policial volvió a comunicarse con la Unidad de Abordaje Territorial para informar las nuevas circunstancias del caso. Por disposición de la autoridad interviniente, se hizo presente en la dependencia el ayudante fiscal de turno, Dr. Alejandro Solera.

El funcionario fue informado sobre lo ocurrido y entrevistó al damnificado, además de constatar las imágenes aportadas. Posteriormente, se comunicó con el fiscal de turno, Dr. Fernando Bonomo, quien, tras tomar conocimiento del caso, dispuso el inicio del Procedimiento Especial de Flagrancia por el presunto delito de hurto.

Finalmente, la causa derivó en un acuerdo de suspensión de juicio a prueba por un año, con obligaciones específicas para Díaz Páez: ocho meses de trabajo no remunerado para el Estado, reparación simbólica, prohibición de contacto y cumplimiento de reglas de conducta.