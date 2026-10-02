Piden no quemar pastizales y extremar las medidas para evitar incendios

Además del riesgo que representa para viviendas, personas, bienes y espacios productivos, realizar quemas sin autorización puede generar sanciones. La Policía Ecológica recordó que el artículo 169 de la Ley Provincial 941-R establece sanciones para quienes produzcan, provoquen o activen fuego y/o incendios, cualquiera sea su tipo o motivo, tanto en zonas urbanas como rurales, sin autorización expresa del organismo competente.

Las sanciones pueden incluir multa económica, trabajos de utilidad pública y/o arresto de entre 5 y 30 días. La determinación de la pena queda a cargo del juzgado que intervenga en cada caso.

Si una persona observa una quema o detecta un foco de incendio, se recomienda no acercarse ni intentar apagarlo por cuenta propia. Lo indicado es comunicarse inmediatamente con el 911, para permitir una intervención rápida de los organismos de emergencia.

También se pueden realizar denuncias de manera presencial en la Policía Ecológica, ubicada en el Cuartel de Bomberos de calle Mendoza y Mary O’Graham, o comunicarse al 4212787.

Durante las jornadas de viento Zonda, evitar iniciar cualquier tipo de fuego es una de las principales medidas para prevenir incendios. La rápida propagación que pueden generar las ráfagas convierte una quema aparentemente controlada en una situación de riesgo en pocos minutos.