Brillante actuación sanjuanina en los ODESUR : ocho medallas para la delegación

El ciclismo fue la disciplina más destacada, aportando seis medallas al equipo nacional. En la prueba contrarreloj, Mateo Kalejman ganó la presea dorada y Delfina Dibella obtuvo el bronce . En BMX Race, Gonzalo “Chalo” Molina fue segundo y se adjudicó la medalla de plata . Además, Rubén Ramos Meglioli consiguió el bronce en persecución por equipos y obtuvo la presea de oro en la prueba Madison en pista, mientras que Maribel Aguirre ganó el bronce también en la prueba Madison .

Por su parte, Lucas Garcés ganó la medalla de plata en Equipos Arco Compuesto Masculino , firmando un gran debut en este tipo de competiciones internacionales.

En el vóley, Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa integraron la Selección Argentina, llegando invictos a la final frente a Chile. En el partido decisivo, los trasandinos se quedaron con el triunfo por 3-0 (25-20, 22-25, 25-20 y 25-20), por lo que Benjamín y Samuel sumaron la octava medalla (plata) para la delegación sanjuanina y engrosaron el medallero general de la Argentina.

Además, Fernanda Illanes en patín velocidad y los ciclistas Leonardo Cobarrubia, Ludmila Aguirre y Gerardo Tivani conformaron con gran orgullo las selecciones nacionales de sus respectivos deportes, completando una participación histórica para la provincia.

Un enorme reconocimiento y aplauso para nuestros deportistas, quienes defendieron los colores de la bandera en estos Juegos Suramericanos con una entrega, pasión y talento admirables. Sus grandes actuaciones no solo se traducen en medallas y logros individuales, sino también en el reflejo de años de esfuerzo, disciplina y la garra característica que nos representa a todos los sanjuaninos.