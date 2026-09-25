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Brillante actuación sanjuanina en los ODESUR : ocho medallas para la delegación

Los deportistas de la provincia superaron la marca de Asunción 2022 y fueron clave para que Argentina se ubicara en el segundo lugar del medallero general, con una destacada cosecha en ciclismo, BMX, tiro con arco y vóley.

Con un balance altamente positivo, los deportistas sanjuaninos finalizaron su actuación en los Juegos Suramericanos (ODESUR) Santa Fe 2026 .

Argentina logró quedarse con el segundo lugar en el medallero general, superado solamente por Brasil, y para ese logro nuestros representantes contribuyeron con ocho medallas.

De esta manera, superaron la cantidad de preseas obtenidas en Asunción 2022 (6), repitiendo ese halago Rubén Ramos y Maribel Aguirre, quienes habían ganado medalla de plata en aquella ocasión.

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El ciclismo fue la disciplina más destacada, aportando seis medallas al equipo nacional. En la prueba contrarreloj, Mateo Kalejman ganó la presea dorada y Delfina Dibella obtuvo el bronce . En BMX Race, Gonzalo “Chalo” Molina fue segundo y se adjudicó la medalla de plata . Además, Rubén Ramos Meglioli consiguió el bronce en persecución por equipos y obtuvo la presea de oro en la prueba Madison en pista, mientras que Maribel Aguirre ganó el bronce también en la prueba Madison .

Por su parte, Lucas Garcés ganó la medalla de plata en Equipos Arco Compuesto Masculino , firmando un gran debut en este tipo de competiciones internacionales.

En el vóley, Benjamín Flores y Samuel Guidi Correa integraron la Selección Argentina, llegando invictos a la final frente a Chile. En el partido decisivo, los trasandinos se quedaron con el triunfo por 3-0 (25-20, 22-25, 25-20 y 25-20), por lo que Benjamín y Samuel sumaron la octava medalla (plata) para la delegación sanjuanina y engrosaron el medallero general de la Argentina.

Además, Fernanda Illanes en patín velocidad y los ciclistas Leonardo Cobarrubia, Ludmila Aguirre y Gerardo Tivani conformaron con gran orgullo las selecciones nacionales de sus respectivos deportes, completando una participación histórica para la provincia.

Un enorme reconocimiento y aplauso para nuestros deportistas, quienes defendieron los colores de la bandera en estos Juegos Suramericanos con una entrega, pasión y talento admirables. Sus grandes actuaciones no solo se traducen en medallas y logros individuales, sino también en el reflejo de años de esfuerzo, disciplina y la garra característica que nos representa a todos los sanjuaninos.

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