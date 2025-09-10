"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Chino

El "Chino Díaz" deberá cumplir un año más de condena por agresiones y amenazas

El condenado por el homicidio de “Catita” Moreno deberá cumplir un año más tras admitir ataques a su pareja y amenazas a terceros durante su libertad condicional.

Según informaron fuentes judiciales, Díaz reconoció, a través de su defensa, haber golpeado salvajemente a su pareja y también haber agredido y amenazado a un hombre y a su hijo en dos episodios distintos mientras se encontraba con salida transitoria. Como consecuencia, recibió un año de prisión efectiva adicional, que se sumará a su condena original por homicidio, extendiendo su estadía en el Penal de Chimbas hasta 2028.

Durante los últimos 10 días, Díaz permaneció en el Hospital Julieta Lanteri tras sufrir un colapso psicológico, y luego marchó directo a la cárcel. Este miércoles estaba previsto que iniciara el juicio por violencia de género, por lesiones leves agravadas y desobediencia, cometido también durante su libertad condicional. La fiscal Adriana Ginestar, del CAVIG, había solicitado que se revocara el beneficio.

Te puede interesar...

El nuevo ilícito, cometido mientras trabajaba en una obra de construcción en Capital y donde agredió a un joven y amenazó al padre del mismo, fue rápidamente instruido por el fiscal Francisco Pizarro y unificado con la causa por violencia de género para resolverse conjuntamente.

Antecedente: el homicidio de Andrés “Catita” Moreno

El 19 de abril de 2015, Díaz cometió uno de los crímenes más brutales de San Juan. El conflicto, vinculado a disputas internas de barras bravas y presuntamente al manejo de entradas y drogas, terminó con el asesinato de Andrés “Catita” Moreno.

Moreno acudió a la vivienda de Díaz, donde mantuvieron una fuerte discusión que culminó cuando Díaz lo golpeó y casi lo degolló. Posteriormente, el cadáver fue arrojar a un contenedor y prendido fuego para borrar las huellas.

En 2017, Díaz firmó un juicio abreviado y fue condenado a 11 años y 10 meses de prisión por homicidio simple, mientras que sus cómplices obtuvieron beneficios judiciales distintos. Tras pasar un tiempo en el Penal de Chimbas, obtuvo salidas transitorias, semi libertad en 2022 y beneficios que le permitieron salir a trabajar en 2023. Sin embargo, su conducta durante este período llevó a prolongar su estadía tras las rejas al menos un año más de lo esperado.

Temas

Te puede interesar