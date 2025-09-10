El "Chino Díaz" deberá cumplir un año más de condena por agresiones y amenazas

El nuevo ilícito, cometido mientras trabajaba en una obra de construcción en Capital y donde agredió a un joven y amenazó al padre del mismo, fue rápidamente instruido por el fiscal Francisco Pizarro y unificado con la causa por violencia de género para resolverse conjuntamente.

Antecedente: el homicidio de Andrés “Catita” Moreno

El 19 de abril de 2015, Díaz cometió uno de los crímenes más brutales de San Juan. El conflicto, vinculado a disputas internas de barras bravas y presuntamente al manejo de entradas y drogas, terminó con el asesinato de Andrés “Catita” Moreno.

Moreno acudió a la vivienda de Díaz, donde mantuvieron una fuerte discusión que culminó cuando Díaz lo golpeó y casi lo degolló. Posteriormente, el cadáver fue arrojar a un contenedor y prendido fuego para borrar las huellas.

En 2017, Díaz firmó un juicio abreviado y fue condenado a 11 años y 10 meses de prisión por homicidio simple, mientras que sus cómplices obtuvieron beneficios judiciales distintos. Tras pasar un tiempo en el Penal de Chimbas, obtuvo salidas transitorias, semi libertad en 2022 y beneficios que le permitieron salir a trabajar en 2023. Sin embargo, su conducta durante este período llevó a prolongar su estadía tras las rejas al menos un año más de lo esperado.