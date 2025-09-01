Del crimen de "Catita" a nuevas causas: el prontuario del "Chino" Díaz

El fiscal Francisco Pizarro lo imputó por lesiones leves y amenazas, mientras que de manera paralela Díaz enfrenta otro expediente en la UFI CAVIG por violencia de género, cuyo juicio comenzará el próximo 10 de septiembre.

El antecedente: el crimen de “Catita” Moreno

El 19 de abril de 2015, Díaz mató de tres puntazos y casi degolló a Andrés “Catita” Moreno, padre de siete hijos, en su casa de calle Catamarca en Concepción. Luego trasladó el cuerpo hasta un contenedor de basura y lo prendió fuego.

En abril de 2017, en un juicio abreviado, Díaz aceptó la condena por homicidio simple. El caso estuvo vinculado a disputas internas de la barra brava del club San Martín, donde tanto la víctima como el victimario eran referentes.

Díaz cumplió parte de la pena en el penal de Chimbas, pero desde 2022 goza de beneficios como salidas transitorias y semilibertad. La condena vence en 2027. Ahora, con los nuevos procesos en su contra, vuelve a quedar bajo la lupa judicial y en riesgo de que se le revoquen los beneficios obtenidos.