"Viuda Negra" acusada de estafar a jubilado analfabeto, obtuvo la domiciliaria

Durante la audiencia, según trascendió, Godoy rompió en llanto en distintos momentos mientras escuchaba los planteos judiciales. La mujer está siendo investigada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, acusada de haber engañado a un bicicletero de 64 años, de apellido Díaz, quien no sabe leer ni escribir.

De acuerdo con la investigación, Godoy habría aprovechado la confianza construida con la víctima para convencerlo de realizar una supuesta operación bancaria. Según sostiene la fiscalía, utilizando la documentación del hombre, tramitó un crédito por 1,5 millones de pesos y luego retiró el dinero para beneficio personal.

La causa comenzó a principios de abril, cuando la acusada se habría presentado bajo otra identidad y entablado relación con el adulto mayor en la vía pública. Con el paso de los días, habría logrado acercarse a la víctima hasta acompañarlo al banco para concretar la maniobra denunciada.

La detención se produjo semanas atrás luego del análisis de cámaras de seguridad, testimonios y registros vehiculares. Los investigadores lograron ubicarla en un café ubicado frente a Tribunales.

Desde la defensa sostienen una versión distinta. Argumentaron que el dinero habría sido utilizado para cubrir gastos médicos y tratamientos vinculados al hijo de la acusada, y que esa situación habría sido acordada con el damnificado.

image

Godoy ya era conocida en el ambiente policial por otros antecedentes delictivos. En marzo de este año quedó en el centro de otra investigación tras ser señalada como la mujer que habría drogado y robado a un jubilado de 79 años en el barrio SMATA.

En aquella causa, el hombre denunció que conoció a la acusada semanas antes y que la invitó a su vivienda. Según declaró, luego de compartir una bebida perdió el conocimiento y despertó horas después con fuertes dolores de cabeza y la casa revuelta. Denunció el robo de 4.000 dólares, un millón de pesos y otros elementos de valor.

A raíz de ese expediente, los investigadores sostienen que la mujer utilizaba maniobras de seducción para acercarse a adultos mayores y luego concretar los robos. Además, registraba antecedentes por daños, amenazas, lesiones, robo agravado y causas vinculadas a estupefacientes.