Dos persecuciones por intentos de robo, terminaron con tres detenidos

La moto no llegó a ser sustraída gracias a la reacción inmediata de su propietario.

El segundo caso se registró horas más tarde en el Barrio Costanera III, en Chimbas, cuando una mujer de 53 años advirtió movimientos sospechosos en el fondo de su vivienda, ubicada en la manzana “P”. Al permitir el ingreso de los uniformados, estos divisaron a un joven vestido con pantalón negro y remera gris que, al notar su presencia, trepó la medianera hacia un descampado y comenzó a huir.

En la carrera, el sospechoso arrojó los elementos que acababa de sustraer —un alargue de 19 metros y un regador de obra de 10 litros— y escapó saltando por los techos de distintas viviendas. La persecución se extendió por varias manzanas y estuvo guiada también por los vecinos, que iban señalando por dónde huía.

Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo en la manzana “U”, casa 03, cuyo dueño permitió el ingreso policial. El detenido fue identificado como Yubel Carlos Daniel, de 24 años, y quedó a disposición de la UFI de Flagrancia. La fiscal de turno, Virginia Branca, y el fiscal ayudante Agustín Caballero dispusieron iniciar el procedimiento por hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa.