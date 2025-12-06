Dos persecuciones por intentos de robo, terminaron con tres detenidos
Un hombre frustró el robo de su moto en el centro sanjuanino tras correr a los sospechosos. Horas después, en Chimbas, un joven fue detenido luego de escapar por los techos tras intentar robar en una vivienda.
Dos episodios policiales ocurridos con pocas horas de diferencia terminaron con la detención de tres sospechosos, uno en pleno centro y otro en el Barrio Costanera III de Chimbas. En ambos casos, la rápida reacción de las víctimas y el accionar policial evitaron robos que pudieron haber sido más graves.
El primer hecho ocurrió durante la siesta, en la zona de San Luis y Tucumán, cuando un hombre descubrió que dos sujetos manipulaban el sistema de seguridad de su moto enduro estacionada sobre la vereda. Al gritarles, los sospechosos escaparon corriendo entre los comercios y el movimiento habitual del microcentro.
Lejos de quedarse quieto, el damnificado decidió perseguirlos a pie mientras pedía ayuda. A cada cuadra, comerciantes y transeúntes indicaban la dirección de la fuga y colaboraban en la improvisada persecución. Finalmente, el hombre se cruzó con un móvil policial y relató lo ocurrido. Con la descripción aportada, los efectivos interceptaron a los dos individuos a pocas cuadras y los trasladaron a los calabozos de la Comisaría 3ra.
La moto no llegó a ser sustraída gracias a la reacción inmediata de su propietario.
El segundo caso se registró horas más tarde en el Barrio Costanera III, en Chimbas, cuando una mujer de 53 años advirtió movimientos sospechosos en el fondo de su vivienda, ubicada en la manzana “P”. Al permitir el ingreso de los uniformados, estos divisaron a un joven vestido con pantalón negro y remera gris que, al notar su presencia, trepó la medianera hacia un descampado y comenzó a huir.
En la carrera, el sospechoso arrojó los elementos que acababa de sustraer —un alargue de 19 metros y un regador de obra de 10 litros— y escapó saltando por los techos de distintas viviendas. La persecución se extendió por varias manzanas y estuvo guiada también por los vecinos, que iban señalando por dónde huía.
Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo en la manzana “U”, casa 03, cuyo dueño permitió el ingreso policial. El detenido fue identificado como Yubel Carlos Daniel, de 24 años, y quedó a disposición de la UFI de Flagrancia. La fiscal de turno, Virginia Branca, y el fiscal ayudante Agustín Caballero dispusieron iniciar el procedimiento por hurto calificado por escalamiento en grado de tentativa.