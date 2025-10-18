Un intento de robo se registró en la mañana de ayer en calle General Acha, en el departamento Capital de San Juan. Un hombre de 76 años fue víctima de dos mujeres que lo abordaron con el pretexto de pedirle agua, para luego sustraerle una suma de dinero.
Dos mujeres le pidieron agua a un hombre y le robaron dinero
El hecho ocurrió en calle General Acha, en Capital. Las acusadas aprovecharon la distracción de la víctima para sustraerle unos 6 mil pesos y fueron detenidas tras una persecución.