Dos mujeres le pidieron agua a un hombre y le robaron dinero

El hombre se encontraba regando el frente de su casa cuando fue sorprendido por las mujeres, quienes lo tomaron por el cuello y le robaron aproximadamente 6 mil pesos en efectivo que llevaba en el bolsillo.

ladrona 2

Tras el hecho, personal policial inició una persecución y logró detener a las sospechosas en las inmediaciones del barrio Costa Canal 1.