Dos mujeres le pidieron agua a un hombre y le robaron dinero

El hecho ocurrió en calle General Acha, en Capital. Las acusadas aprovecharon la distracción de la víctima para sustraerle unos 6 mil pesos y fueron detenidas tras una persecución.

Un intento de robo se registró en la mañana de ayer en calle General Acha, en el departamento Capital de San Juan. Un hombre de 76 años fue víctima de dos mujeres que lo abordaron con el pretexto de pedirle agua, para luego sustraerle una suma de dinero.

El hombre se encontraba regando el frente de su casa cuando fue sorprendido por las mujeres, quienes lo tomaron por el cuello y le robaron aproximadamente 6 mil pesos en efectivo que llevaba en el bolsillo.

Tras el hecho, personal policial inició una persecución y logró detener a las sospechosas en las inmediaciones del barrio Costa Canal 1.

Las mujeres, identificadas como Evelin Heredia y Maricoleta Nadia Marcoleta, fueron puestas a disposición de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del Dr. Carrizo, que dispuso su detención e imputación por el delito de robo.

