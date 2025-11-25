Dos detenidos por diferentes robos de tomates y ajo en fincas

El primer hecho ocurrió el domingo, en Santa Lucía, en una finca ubicada en calle Balcarce. Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría 5° vieron a un hombre, identificado como Ramiro Daniel Guardia Carrizo (22) llevarse un cajón de tomates de la finca. Fue detenido.

En tanto que la segunda aprehensión ocurrió el lunes, tras las denuncias del dueño y el encargado de la finca ubicada en Rawson. Personal de la Subcomisaría Ansilta detuvo sobre calle Agustín Gómez a un sujeto identificado como Román David Narváez (19), que tenía dos mochilas cargadas con cabezas de ajo.