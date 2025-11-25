"
Dos detenidos por diferentes robos de tomates y ajo en fincas

Ocurrió en dos fincas de Santa Lucía y Rawson. Ambos sujetos fueron atrapados infraganti.

Dos sujetos fueron detenidos por dos robos diferentes de verduras en fincas. Ambos quedaron vinculados al sistema de Flagrancia.

El primer hecho ocurrió el domingo, en Santa Lucía, en una finca ubicada en calle Balcarce. Según informó la Policía, efectivos de la Comisaría 5° vieron a un hombre, identificado como Ramiro Daniel Guardia Carrizo (22) llevarse un cajón de tomates de la finca. Fue detenido.

En tanto que la segunda aprehensión ocurrió el lunes, tras las denuncias del dueño y el encargado de la finca ubicada en Rawson. Personal de la Subcomisaría Ansilta detuvo sobre calle Agustín Gómez a un sujeto identificado como Román David Narváez (19), que tenía dos mochilas cargadas con cabezas de ajo.

Desde la Fuerza aseguran que ambos aprehendidos se manejan en despoblado y en banda, con la misma metodología.

