La Justicia de San Juan condenó a S.A. a dos años de prisión de ejecución condicional por resultar responsable de abuso sexual simple reiterado en perjuicio de su sobrina, en hechos ocurridos cuando la menor tenía entre 11 y 13 años. La condena se dictó tras un juicio abreviado celebrado recientemente.
Dos años de prisión condicional para un hombre por abusar de su sobrina
Un hombre fue hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina y recibió una condena de dos años de prisión condicional con estrictas reglas de conducta.