prisión condicional

Dos años de prisión condicional para un hombre por abusar de su sobrina

Un hombre fue hallado culpable de abusar sexualmente de su sobrina y recibió una condena de dos años de prisión condicional con estrictas reglas de conducta.

La Justicia de San Juan condenó a S.A. a dos años de prisión de ejecución condicional por resultar responsable de abuso sexual simple reiterado en perjuicio de su sobrina, en hechos ocurridos cuando la menor tenía entre 11 y 13 años. La condena se dictó tras un juicio abreviado celebrado recientemente.

De acuerdo con la investigación, S.A. aprovechó el vínculo de parentesco y la situación de cercanía y confianza para cometer los abusos en reiteradas oportunidades, sometiendo a la menor a tocamientos en sus partes íntimas.

Como parte de la resolución judicial, se impusieron diversas reglas de conducta durante el plazo de ejecución condicional de dos años:

  • Constituir domicilio real y someterse al cuidado del Patronato correspondiente.

  • Prohibición de acercamiento o contacto con la víctima, en cualquier espacio público, privado o digital (incluyendo llamadas, WhatsApp, Instagram y Facebook), manteniendo una distancia mínima de 500 metros de su domicilio y lugares habituales.

  • Realizar un tratamiento psicológico supervisado por la Oficina de Medidas Alternativas (OMA), y presentar el certificado de cumplimiento al Patronato de Presos y Condenados.

La condena también incluyó el pago de las costas del juicio. Las medidas buscan garantizar la protección de la víctima y su entorno, así como la reintegración social del condenado bajo supervisión judicial.

