Dos años de prisión condicional para un hombre por abusar de su sobrina

De acuerdo con la investigación, S.A. aprovechó el vínculo de parentesco y la situación de cercanía y confianza para cometer los abusos en reiteradas oportunidades, sometiendo a la menor a tocamientos en sus partes íntimas.

Como parte de la resolución judicial, se impusieron diversas reglas de conducta durante el plazo de ejecución condicional de dos años: