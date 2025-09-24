Un fuerte despliegue policial en la zona sur de Rawson terminó con la aprehensión de un hombre que había irrumpido en al menos dos domicilios. Vecinos advirtieron la situación y comenzaron a perseguirlo, hasta que personal de la Motorizada II y del Comando Radioeléctrico Sur concretó su detención.
Detuvieron a un hombre tras ingresar a domicilios y ser perseguido por vecinos
Un hombre fue detenido tras ingresar a dos viviendas en Rawson. Vecinos lo persiguieron y la Policía lo atrapó en un operativo cerrojo.