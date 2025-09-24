"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > hombre

Detuvieron a un hombre tras ingresar a domicilios y ser perseguido por vecinos

Un hombre fue detenido tras ingresar a dos viviendas en Rawson. Vecinos lo persiguieron y la Policía lo atrapó en un operativo cerrojo.

Un fuerte despliegue policial en la zona sur de Rawson terminó con la aprehensión de un hombre que había irrumpido en al menos dos domicilios. Vecinos advirtieron la situación y comenzaron a perseguirlo, hasta que personal de la Motorizada II y del Comando Radioeléctrico Sur concretó su detención.

El hecho se inició cuando el sistema Trueno Halcón envió un móvil hacia calles Elizondo y Quiroga, donde un ciudadano seguía a un sospechoso que había ingresado a su casa. Al llegar al lugar, los efectivos recibieron la descripción del individuo: vestía pantalón y buzo negro.

Con esos datos, se montó un operativo cerrojo en la zona. Minutos más tarde, los uniformados localizaron al sujeto en calle Elizondo y Bulevar Sarmiento, donde fue reducido y detenido.

Te puede interesar...

El fiscal del sistema acusatorio, Dr. Emiliano Usín, se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia. Finalmente, la Policía identificó al detenido como Luciano Rodrigo Luna, quien quedó a disposición de la Justicia por el delito de violación de domicilio.

De acuerdo a la denuncia, Luna ingresó al domicilio de una mujer, pero al ser descubierto escapó saltando la puerta de ingreso. La víctima lo reconoció como el autor del hecho. Tras la persecución y posterior captura, se dio intervención inmediata al fuero de Flagrancia, que ahora investigará su responsabilidad en los ingresos a las viviendas.

Temas

Te puede interesar