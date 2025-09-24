Detuvieron a un hombre tras ingresar a domicilios y ser perseguido por vecinos

El hecho se inició cuando el sistema Trueno Halcón envió un móvil hacia calles Elizondo y Quiroga, donde un ciudadano seguía a un sospechoso que había ingresado a su casa. Al llegar al lugar, los efectivos recibieron la descripción del individuo: vestía pantalón y buzo negro.

Con esos datos, se montó un operativo cerrojo en la zona. Minutos más tarde, los uniformados localizaron al sujeto en calle Elizondo y Bulevar Sarmiento, donde fue reducido y detenido.