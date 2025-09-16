Un episodio tan trágico como inusual conmociona a la ciudad de Milán. El domingo por la tarde, alrededor de las 18 hora local, una anciana de 83 años murió cuando un vecino se lanzó desde el cuarto piso de un edificio y cayó sobre ella desde unos 20 metros de altura. La víctima fue identificada como Francesca Manno, quien en ese momento caminaba por el patio del complejo, situado en la calle Fratelli di Dio, frente al Parco delle Cave.
Un hombre se tiró de un cuarto piso y cayó sobre una mujer: ella murió y él sobrevivió
Ocurrió en Italia. La víctima caminaba por la vereda cuando le cayó el hombre encima. La Justicia acusa a él de homicidio.