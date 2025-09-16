Un hombre se tiró de un cuarto piso y cayó sobre una mujer: ella murió y él sobrevivió

Vecinos relataron que Manno había salido a tirar la basura cuando fue alcanzada por el cuerpo del hombre. Inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia (118), que intentaron reanimarla sin éxito.

El hombre, en cambio, sobrevivió a la caída. Fue trasladado al Hospital Niguarda, donde ingresó consciente y alerta, con fracturas en las extremidades inferiores pero sin riesgo de vida. Permanece internado bajo custodia policial y acusado de homicidio involuntario (culposo), figura que contempla las muertes provocadas por una conducta imprudente aun sin intención de matar.

Investigadores informaron que, aunque está hospitalizado, el vecino se encuentra en libertad bajo investigación mientras se determina su situación judicial. Los carabineros reconstruyeron la dinámica exacta de los hechos a partir de los testimonios y las cámaras del edificio.

El caso recuerda a un antecedente ocurrido en 2021 en San Diego, Estados Unidos, cuando una joven murió después de que un hombre se arrojara desde un estacionamiento y cayera sobre ella.