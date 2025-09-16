"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > hombre

Un hombre se tiró de un cuarto piso y cayó sobre una mujer: ella murió y él sobrevivió

Ocurrió en Italia. La víctima caminaba por la vereda cuando le cayó el hombre encima. La Justicia acusa a él de homicidio.

Un episodio tan trágico como inusual conmociona a la ciudad de Milán. El domingo por la tarde, alrededor de las 18 hora local, una anciana de 83 años murió cuando un vecino se lanzó desde el cuarto piso de un edificio y cayó sobre ella desde unos 20 metros de altura. La víctima fue identificada como Francesca Manno, quien en ese momento caminaba por el patio del complejo, situado en la calle Fratelli di Dio, frente al Parco delle Cave.

image

Según el diario Corriere della Sera y otros medios locales, el hombre de 70 años trepó el balcón interno de su vivienda con la clara intención de quitarse la vida. En un primer momento se sospechó de un pacto suicida, pero los carabineros rápidamente confirmaron que no existía ninguna relación entre ambos.

Te puede interesar...

Vecinos relataron que Manno había salido a tirar la basura cuando fue alcanzada por el cuerpo del hombre. Inmediatamente llamaron a los servicios de emergencia (118), que intentaron reanimarla sin éxito.

image

El hombre, en cambio, sobrevivió a la caída. Fue trasladado al Hospital Niguarda, donde ingresó consciente y alerta, con fracturas en las extremidades inferiores pero sin riesgo de vida. Permanece internado bajo custodia policial y acusado de homicidio involuntario (culposo), figura que contempla las muertes provocadas por una conducta imprudente aun sin intención de matar.

Investigadores informaron que, aunque está hospitalizado, el vecino se encuentra en libertad bajo investigación mientras se determina su situación judicial. Los carabineros reconstruyeron la dinámica exacta de los hechos a partir de los testimonios y las cámaras del edificio.

El caso recuerda a un antecedente ocurrido en 2021 en San Diego, Estados Unidos, cuando una joven murió después de que un hombre se arrojara desde un estacionamiento y cayera sobre ella.

Temas

Te puede interesar