Ante la escalada del conflicto entre Mercado Libre y Temu luego de que la firma de Marcos Galperín denunciara a la plataforma de origen chino de competencia desleal por publicidad engañosa, el caso llegó a la Corte Suprema, que deberá intervenir ya que ningún tribunal se declaró competente.
Publicidad engañosa: conflicto entre Mercado Libre y Temu, llegó a la Corte
Luego de tanto entre el fuero Civil y Comercial Federal como el Contencioso Administrativo Federal se declarara incompetente para tomar el caso, el Máximo Tribunal intervendrá para definir cuál debe resolverlo.