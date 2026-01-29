"
Publicidad engañosa: conflicto entre Mercado Libre y Temu, llegó a la Corte

Luego de tanto entre el fuero Civil y Comercial Federal como el Contencioso Administrativo Federal se declarara incompetente para tomar el caso, el Máximo Tribunal intervendrá para definir cuál debe resolverlo.

Ante la escalada del conflicto entre Mercado Libre y Temu luego de que la firma de Marcos Galperín denunciara a la plataforma de origen chino de competencia desleal por publicidad engañosa, el caso llegó a la Corte Suprema, que deberá intervenir ya que ningún tribunal se declaró competente.

Después de que la empresa local demandara a la extranjera, y de que esta última apelara ante la Justicia tras recibir una sanción, el expediente quedó trabado entre el fuero Civil y Comercial Federal y el Contencioso Administrativo Federal.

Pese a la habilitación de feria para tratar el tema, ninguno de ellos se consideró idóneo para tomar la cautelar solicitada por la compañía asiática y revisar la penalización impuesta por el ministerio de Economía, que le prohibió emitir anuncios que puedan confundir a los consumidores.

En ese marco, la Corte Suprema intervendrá en el conflicto para definir qué fuero debe resolver el caso. Se espera que su resolución se conozca desde el próximo lunes, cuando se retomará la actividad judicial tras la feria.

El origen de la disputa entre Mercado Libre y Temu se remonta a mediados de 2025, cuando la empresa local presentó una denuncia administrativa en la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno del ministerio de Economía, en la que acusó a la firma extranjera de competencia desleal por publicidades engañosas.

En ese sentido, la cartera liderada por Luis Caputo dispuso una medida preventiva para que la plataforma demandada deje de compartir esos anuncios y en noviembre la compañía le solicitó a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal una cautelar en un intento de levantar la sanción.

En medio de la disputa, tanto las salas de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal se declararon incompetentes.

