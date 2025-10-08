"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > PEQUEÑO J

Sotacuro y 'Pequeño J': cómo operaba la banda responsable del triple crimen

La declaración de Celeste González Guerrero ante la Justicia reveló la participación de la organización narco liderada por Víctor Sotacuro Lázaro en el asesinato de Brenda, Morena y Lara.

La causa por el triple crimen en Florencio Varela suma un capítulo escalofriante tras la declaración de Celeste González Guerrero, testigo e imputada, quien brindó detalles sobre la violencia ejercida por la banda liderada por Víctor Sotacuro Lázaro (41) y sus vínculos con el tráfico de drogas.

image

Según relató, la adolescente Lara tenía los dedos cortados, un método que, según la testigo, corresponde a una “modalidad narco” por haber manipulado drogas que no debía tocar. La banda habría buscado robarle cocaína a las víctimas y las mató para evitar testigos. González Guerrero señaló que su pareja, Miguel Ángel Villanueva Silva (25), le confesó cómo asesinó a las jóvenes, incluyendo detalles de tortura y asesinatos con destornillador y asfixia.

image

La investigación determinó la participación de Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias ‘Pequeño J’, y otros miembros de la organización, entre ellos Matías Agustín Ozorio (28) y tres hombres peruanos con guantes de látex, entre ellos David Gustavo Huamani Morales, ‘El Loco David’ (36). La testigo también mencionó que la banda habría transmitido el crimen vía videollamada, usando la aplicación Zangi para coordinar y mostrar lo que ocurría a otros miembros de la red narco.

Te puede interesar...

La dinámica de la banda quedó detallada: Sotacuro Lázaro, como líder, se ubicaba por encima de ‘Pequeño J’, mientras que otros integrantes tenían roles específicos, desde producción y transporte de droga hasta ventas callejeras. Según González Guerrero, la violencia ejercida contra las víctimas está directamente relacionada con una operación de robo de cocaína de gran volumen.

Tras los asesinatos, los imputados intentaron borrar evidencias: quemaron camas, colchones y sábanas de la casa donde se cometieron los crímenes y descartaron la camioneta Chevrolet Tracker blanca usada para trasladar a las víctimas. González Guerrero aseguró que los cuerpos de las jóvenes fueron enterrados en la vivienda, información que le fue revelada por Ozorio.

image

El fiscal Arribas destacó que la declaración de la imputada permitió “arrojar luz” sobre hechos que ya se investigaban y adelantó que se realizarán 20 allanamientos en Flores para recuperar celulares y más pruebas que vinculen a la banda con la muerte de Brenda, Morena y Lara. Además, se espera la apertura de los teléfonos de los primeros siete detenidos para avanzar en la identificación de todos los responsables, incluido Alex Roger Ydone Castillo (50), de nacionalidad peruana, vinculado al operativo de traslado de las víctimas.

image

  • “Sotacuro Lázaro y ‘Pequeño J’: cómo operaba la banda responsable del triple femicidio”

La causa sigue sumando elementos que evidencian una brutal organización narco detrás del triple femicidio, donde la violencia, la droga y la planificación criminal se entrelazan en un hecho que conmocionó a la sociedad.

Temas

Te puede interesar