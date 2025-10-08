"
El empresario baleado en su casa, estaba indefenso al recibir el disparo

Una pericia balística realizada en la casa de Emanuel Rodríguez confirmó que el empresario estaba de rodillas cuando recibió el disparo de Sebastián Aguirre durante un asalto ocurrido el 21 de mayo en un barrio privado de Rivadavia.

Este Miércoles, la Fiscalía y los abogados defensores de los seis imputados por el violento asalto a Emanuel Rodríguez llevaron a cabo una pericia balística clave en la residencia de la víctima, ubicada en un barrio privado de Rivadavia.

Los resultados confirmaron que Rodríguez, de 43 años, estaba arrodillado e indefenso cuando Sebastián Aguirre efectuó el disparo que derivó en lesiones que lo dejaron cuadripléjico. El empresario había recibido previamente golpes por parte de otros delincuentes dentro de la casa, que le provocaron 15 puntos de sutura.

Aguirre, el más complicado

Los imputados principales del caso son Sebastián Aguirre, Pablo Pérez y Brian Esequiel Arredondo, mientras que los acusados en un rol secundario son Enzo Pérez, Alfredo Monteleone y Braian Álvarez Cuello, alias “El Batería Baja”. Aguirre, según la investigación, fue el único que gatilló el arma de fuego mientras la víctima estaba a su merced.

Según el informe de la UFI de Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica, la Policía Científica detectó rastros de pólvora en las manos, el pecho y la frente de Aguirre, lo que lo vincula directamente con el disparo. La trayectoria de la bala ingresó por un lateral del cuello de Rodríguez, impactó en la espina dorsal y se desvió hacia la puerta, provocando las lesiones permanentes en la médula.

El análisis también determinó que Aguirre estaba parado al momento del disparo, mientras que Rodríguez permanecía arrodillado o agachado, lo que refuerza la calificación de homicidio criminis causa en grado de tentativa que pesa sobre los imputados. Dependiendo del grado de participación, cada uno de los seis podría enfrentar penas más severas.

El caso generó gran conmoción en Rivadavia y en la comunidad empresarial, dado que la víctima sobrevivió gracias a la rápida asistencia médica, pero sufrió consecuencias irreversibles por la violencia del hecho. La investigación continúa con nuevas medidas de prueba y pericias complementarias para determinar con precisión la responsabilidad de cada detenido.

