Detuvieron a "Pequeño J", acusado de ordenar el triple crimen

Este fin de semana fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro, en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas.

Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro Lázaro, en tanto fue aprehendida este lunes por haber estado en el mismo auto con su tío la noche del crimen de las chicas. Ambos fueron indagados en las últimas horas por el fiscal de Homicidios Carlos Adrián Arribas y declararon.

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela siempre tuvo como principal sospecho a “Pequeño J”, identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano. La hipótesis principal da cuenta que habría planeado no solo la ejecución de las víctimas, sino también la difusión en tiempo real del hecho a través de las redes sociales.

Según trascendió, la decisión de transmitir el asesinato en vivo buscó amplificar el impacto y dejar un mensaje explícito. El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, había comentado este fin de semana que pretendía expandirse al Bajo Flores con la venta de tusi y quería desembarcar también en Florencio Varela.

La historia de “Pequeño J”, el narco acusado de ordenar el triple crimen en Florencio Varela

Su apodo lo obtuvo desde chico por ser hijo de Janhzen Valverde, el integrante de una banda criminal que fue asesinado en 2018 en un ajuste de cuentas.

Janhzen Valverde (nacido el 16 de octubre de 1979) fue señalado por haber ejercido violencia de género contra su pareja Yuliana Victoriano y por haber abandonado a sus dos hijos, Tony y Sandy, a quienes les negó la cuota alimentaria.

Además, el hombre fue integrante de la banda delictiva “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, originada en el asentamiento humano Nueva Indoamérica, en el distrito La Esperanza de la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad. Allí, además, nació y creció “Pequeño J”.

Según el diario citado, Janhzen Valverde fue asesinado por Wilder Lara Chávez, integrante de la banda “La Jauría”. La investigación reveló que Lara Chávez vengó la muerte de su cuñado, Santos López Guevara, apodado “Suco”, quien era integrante de la banda “El gran marqués”. Sobre el crimen, la policía indicó que Lara Chávez le “disparó con un arma de fuego” a Janhzen Valverde, y “lo dejó tendido en el piso, dándose a la fuga”.

“Todo indica que fue una venganza, porque el 9 de julio de 2018, Santos López Guevara, de la banda ‘El Gran Marqués’, fue ejecutado por el grupo criminal rival ‘Los Injertos de Nuevo Jerusalén’. Cinco meses después -el 16 de diciembre-, en represalia, mataron al padre de ‘Pequeño J’”, indicó el medio.