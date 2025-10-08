La Municipalidad de la Ciudad de San Juan sigue fortaleciendo los lazos entre el sector público y privado para generar oportunidades laborales para los jóvenes capitalinos. En esta ocasión, la empresa internacional KFC (Kentucky Fried Chicken), próxima a instalarse en la provincia, confió al municipio el proceso de búsqueda de su futuro personal.
La Ciudad y KFC, trabajaron juntos fomentando el empleo joven
Más de 100 jóvenes capacitados por la Dirección de Empleo participaron en una pre-entrevista con la reconocida cadena internacional, que confió en el municipio para su búsqueda de personal en la provincia.