La Ciudad y KFC, trabajaron juntos fomentando el empleo joven

Más de 100 jóvenes capacitados por la Dirección de Empleo participaron en una pre-entrevista con la reconocida cadena internacional, que confió en el municipio para su búsqueda de personal en la provincia.

La Municipalidad de la Ciudad de San Juan sigue fortaleciendo los lazos entre el sector público y privado para generar oportunidades laborales para los jóvenes capitalinos. En esta ocasión, la empresa internacional KFC (Kentucky Fried Chicken), próxima a instalarse en la provincia, confió al municipio el proceso de búsqueda de su futuro personal.

image

Como parte de la articulación, este miércoles 8 de octubre a las 9:00, se realizó una pre-entrevista virtual vía Zoom en el Museo de la Historia Urbana, coordinada por la Dirección de Empleo municipal junto a la directora de Recursos Humanos de la cadena.

image

Para este primer encuentro fueron convocados más de 100 jóvenes de entre 18 y 22 años, que forman parte de la base de datos de la Dirección de Empleo y participaron activamente en los distintos programas de capacitación brindados por el municipio.

La jornada consistió en tres instancias: una presentación institucional, la explicación de la metodología de entrevista a utilizar por parte de KFC, y finalmente, la exposición de los criterios de evaluación que se aplicarán durante el proceso de selección.

