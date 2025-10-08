La Ciudad y KFC, trabajaron juntos fomentando el empleo joven

image

Como parte de la articulación, este miércoles 8 de octubre a las 9:00, se realizó una pre-entrevista virtual vía Zoom en el Museo de la Historia Urbana, coordinada por la Dirección de Empleo municipal junto a la directora de Recursos Humanos de la cadena.

image

Para este primer encuentro fueron convocados más de 100 jóvenes de entre 18 y 22 años, que forman parte de la base de datos de la Dirección de Empleo y participaron activamente en los distintos programas de capacitación brindados por el municipio.