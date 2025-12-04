El dólar blue volvió a bajar: a cuánto cerró este jueves en San Juan

El dólar oficial minorista cotizó a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotizó a $1.418,54 para la compra y a $1.469,78 para la venta.

Valor del dólar MEP

El dólar MEP opera a $1.471,03 y la brecha con el dólar oficial es de 1,6%.

Así cerró el CCL

El dólar CCL cotiza a $1.508,59 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,6%.

Precio del dólar tarjeta

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.911.