El Ministerio de Gobierno informa que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por los organismos técnicos competentes y los reportes meteorológicos emitidos para el sector cordillerano, se registran condiciones climáticas adversas en la Ruta Nacional 150 y en el sector del Paso de Agua Negra.
Cerraron el Paso de Agua Negra por las condiciones climáticas
El Ministerio de Gobierno informó que dispuso el cierre del Paso de Agua Negra, que conecta San Juan con Coquimbo. Cuándo estará habilitado.