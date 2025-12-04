Cerraron el Paso de Agua Negra por las condiciones climáticas

En virtud de esta situación, y con el objetivo de resguardar la integridad de las personas, prevenir incidentes y evitar situaciones de riesgo, se dispone el cierre preventivo del Centro de Frontera Agua Negra a partir de hoy, jueves, desde las 17:00 horas, medida que se mantendrá vigente hasta tanto las condiciones climáticas y de seguridad permitan su reapertura.

La decisión será reevaluada de manera permanente en conjunto con Vialidad, Carabineros y las instituciones que conforman el sistema de coordinación fronteriza.