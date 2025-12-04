"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > paso de Agua Negra

Cerraron el Paso de Agua Negra por las condiciones climáticas

El Ministerio de Gobierno informó que dispuso el cierre del Paso de Agua Negra, que conecta San Juan con Coquimbo. Cuándo estará habilitado.

El Ministerio de Gobierno informa que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por los organismos técnicos competentes y los reportes meteorológicos emitidos para el sector cordillerano, se registran condiciones climáticas adversas en la Ruta Nacional 150 y en el sector del Paso de Agua Negra.

En virtud de esta situación, y con el objetivo de resguardar la integridad de las personas, prevenir incidentes y evitar situaciones de riesgo, se dispone el cierre preventivo del Centro de Frontera Agua Negra a partir de hoy, jueves, desde las 17:00 horas, medida que se mantendrá vigente hasta tanto las condiciones climáticas y de seguridad permitan su reapertura.

La decisión será reevaluada de manera permanente en conjunto con Vialidad, Carabineros y las instituciones que conforman el sistema de coordinación fronteriza.

Te puede interesar...

Se solicita a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar planificar viajes hacia la zona cordillerana mientras el cierre se encuentre vigente.

Temas

Te puede interesar