El vicepresidente de Los Azules, elegido "Empresario Minero del Año 2025"

Esta distinción llegó en un año especialmente significativo para Los Azules, en el que el proyecto consolidó avances decisivos para su desarrollo. Entre ellos, la presentación del Estudio de Factibilidad; la aprobación bajo el régimen RIGI; la firma del acuerdo con la IFC del Grupo Banco Mundial; y la producción del primer cátodo de cobre en la historia de San Juan.

Asimismo, el proyecto minero fortaleció la cooperación institucional con actores nacionales e internacionales que ven en Los Azules un referente para la minería moderna y sostenible.