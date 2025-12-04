El vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General del Proyecto Los Azules, Michael Meding, fue distinguido como “Empresario Minero del Año 2025”. Este reconocimiento se dio en La Noche de las Distinciones de Panorama Minero, en el marco del evento Argentina: Oro, Plata y Cobre 2025.
El vicepresidente de Los Azules, elegido "Empresario Minero del Año 2025"
El vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General del Proyecto Los Azules, Michael Meding, fue reconocido en La Noche de las Distinciones de Panoramna Minero.