El vicepresidente de Los Azules, elegido "Empresario Minero del Año 2025"

El vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General del Proyecto Los Azules, Michael Meding, fue reconocido en La Noche de las Distinciones de Panoramna Minero.

El vicepresidente de McEwen Copper y Gerente General del Proyecto Los Azules, Michael Meding, fue distinguido como “Empresario Minero del Año 2025”. Este reconocimiento se dio en La Noche de las Distinciones de Panorama Minero, en el marco del evento Argentina: Oro, Plata y Cobre 2025.

Esta distinción llegó en un año especialmente significativo para Los Azules, en el que el proyecto consolidó avances decisivos para su desarrollo. Entre ellos, la presentación del Estudio de Factibilidad; la aprobación bajo el régimen RIGI; la firma del acuerdo con la IFC del Grupo Banco Mundial; y la producción del primer cátodo de cobre en la historia de San Juan.

Asimismo, el proyecto minero fortaleció la cooperación institucional con actores nacionales e internacionales que ven en Los Azules un referente para la minería moderna y sostenible.

Al recibir la distinción, Meding dijo: “Los Azules refleja el enorme potencial de San Juan y de la minería argentina para posicionarse como un actor global del cobre. Los avances de este año son fruto del compromiso de un gran equipo de profesionales argentinos y sanjuaninos. Este reconocimiento también es de ellos. Seguiremos trabajando para que Los Azules genere desarrollo, innovación y oportunidades para San Juan y para el país”.

La distinción otorgada a Michael Meding reconoce igualmente el trabajo sostenido de los equipos que integran el proyecto, cuyos aportes han sido fundamentales para alcanzar los avances logrados durante este año.

