La Universidad Católica Argentina (UCA), a través de su Observatorio de la Deuda Social, informó que la pobreza por ingresos alcanzó el 31,8% en 2025. Aunque el dato refleja una mejora respecto del pico del 44,7% registrado en 2023, el estudio advierte que la recuperación es parcial y no implica un cambio estructural en las condiciones de vida de la población.
La UCA advirtió que la pobreza fue del 31,8% en 2025 y cuestionó la medición del INDEC
El Observatorio de la Deuda Social señaló que, pese a la mejora tras el pico de 2023, la reducción es frágil y está influenciada por cambios metodológicos.