La UCA advirtió que la pobreza fue del 31,8% en 2025 y cuestionó la medición del INDEC

El Observatorio de la Deuda Social señaló que, pese a la mejora tras el pico de 2023, la reducción es frágil y está influenciada por cambios metodológicos.

La Universidad Católica Argentina (UCA), a través de su Observatorio de la Deuda Social, informó que la pobreza por ingresos alcanzó el 31,8% en 2025. Aunque el dato refleja una mejora respecto del pico del 44,7% registrado en 2023, el estudio advierte que la recuperación es parcial y no implica un cambio estructural en las condiciones de vida de la población.

Según el documento “Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición”, la baja se explica en parte por la estabilización de precios que siguió al ajuste económico aplicado a fines de 2023. Sin embargo, la UCA alertó que la caída también responde a un cambio metodológico del INDEC, que al mejorar la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares podría estar reflejando una reducción exagerada en comparación con los valores del año anterior.

El informe remarca que, pese al descenso reciente, la Argentina continúa atrapada en un problema estructural: la pobreza no perfora el piso del 25% desde hace dos décadas, incluso en ciclos de crecimiento. La indigencia, que había trepado al 11,2% en 2023, retrocedió a 6,8% en 2025, aunque se mantiene por encima de niveles previos a la recesión 2018-2019.

El director del Observatorio, Agustín Salvia, sostuvo que los indicadores sociales revelan el agotamiento de un modelo económico sin capacidad sostenida de generación de empleo pleno, inversión y producción. “No importa quién gobernó: el proceso está agotado desde lo productivo, lo económico y lo social”, afirmó.

Los datos muestran fuertes desigualdades entre estratos:

  • Estrato medio alto: pobreza del 3,5%
  • Estrato medio bajo: 28,4%
  • Estrato bajo: 57,1%
  • Estrato muy bajo: 71,8%

La UCA concluye que, aunque hubo señales de alivio tras la crisis, las privaciones estructurales persisten, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

