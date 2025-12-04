La UCA advirtió que la pobreza fue del 31,8% en 2025 y cuestionó la medición del INDEC

Según el documento “Nuevo escenario político-económico: estrés y bienestar en una Argentina en transición”, la baja se explica en parte por la estabilización de precios que siguió al ajuste económico aplicado a fines de 2023. Sin embargo, la UCA alertó que la caída también responde a un cambio metodológico del INDEC, que al mejorar la captación de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares podría estar reflejando una reducción exagerada en comparación con los valores del año anterior.

El informe remarca que, pese al descenso reciente, la Argentina continúa atrapada en un problema estructural: la pobreza no perfora el piso del 25% desde hace dos décadas, incluso en ciclos de crecimiento. La indigencia, que había trepado al 11,2% en 2023, retrocedió a 6,8% en 2025, aunque se mantiene por encima de niveles previos a la recesión 2018-2019.