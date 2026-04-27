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De víctima a imputado: el padre de Emir Barboza quedó ligado a tres causas

Roberto "Pity" Barboza, padre del niño fallecido en medio de una disputa vecinal, en Valle Grande, quedó vinculado a tres causas tras una persecución en Rawson. La investigación avanza en fueros provincial y federal.

La causa por el crimen de Emir Barboza marcó uno de los episodios más sensibles de los últimos meses. Ahora, su padre, Roberto “Pity” Barboza, quedó ubicado en un nuevo expediente judicial, esta vez como protagonista de un procedimiento policial que derivó en múltiples investigaciones en su contra.

El hecho se originó durante un operativo preventivo en Rawson, cuando efectivos detectaron un vehículo que estaba siendo buscado en el marco de una causa por delitos contra la propiedad. El rodado, un Ford Focus, había sido señalado previamente y contaba con un pedido de secuestro vigente.

Según la información oficial, al intentar identificar al conductor, Barboza evitó el control y se dio a la fuga, lo que dio lugar a una persecución que se extendió por varias calles del departamento. Durante ese trayecto, el conductor realizó maniobras evasivas mientras era seguido por móviles policiales.

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En ese contexto, dos efectivos que realizaban tareas de prevención en bicicleta fueron impactados por el vehículo. Ambos recibieron asistencia médica y, de acuerdo a las fuentes, no presentaron lesiones de gravedad.

Durante la secuencia, el sospechoso descartó elementos desde el interior del automóvil. Posteriormente, los investigadores recuperaron un frasco con sustancia vegetal que fue identificado como marihuana. Tras la interceptación del vehículo, la requisa permitió hallar más cantidad del mismo estupefaciente, superando los 100 gramos en total.

A partir de estos hechos, la causa se fragmentó en tres líneas de investigación. Por un lado, interviene la Justicia ordinaria por el uso de un vehículo con pedido de secuestro y por las lesiones a los efectivos. En paralelo, la Justicia Federal tomó intervención por la tenencia de estupefacientes.

Fuentes policiales indicaron que Barboza no registra antecedentes penales y que, tras las actuaciones iniciales, quedó vinculado a las causas, sin que se dispusiera su detención preventiva. Su situación procesal deberá ser definida por las fiscalías intervinientes en función del avance de la investigación.

El expediente se tramita en distintas jurisdicciones, lo que implica una coordinación entre fueros y organismos judiciales. En ese marco, se espera la incorporación de peritajes, testimonios y análisis de los elementos secuestrados para determinar responsabilidades.

El caso introduce un nuevo capítulo judicial en la figura de Barboza, ahora desde otro lugar dentro del sistema penal, mientras continúan en paralelo las instancias vinculadas al crimen de su hijo.

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