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Grooming: subieron las denuncias y ya comenzó el plan de prevención con alumnos

El Ministerio Público y el Ministerio de Educación pondrán en marcha una propuesta integral con charlas a cargo de especialistas de la Universidad Austral y el apoyo de TikTok Argentina. La proyección para 2026 anticipa más de 158 causas.

Frente a un marcado y preocupante incremento en los casos de grooming en la provincia, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación de San Juan anunciaron el lanzamiento de un programa integral de prevención y educación digital orientado a estudiantes de Nivel Secundario de escuelas estatales, privadas y preuniversitarias.

La medida busca hacer frente a un delito en constante expansión. Según las estadísticas oficiales, en 2024 se contabilizaron apenas 9 causas por grooming en la provincia, mientras que en 2025 la cifra trepó drásticamente a 75 denuncias. En lo que va de 2026 —con corte al mes de julio— ya se registraron 69 casos. Con este ritmo, las autoridades estiman que el año cerrará con más de 158 denuncias, lo que representa un incremento superior al 110% respecto al período anterior.

Talleres, huella digital y el rol de TikTok

El programa se ejecutará en articulación con el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y contará además con la participación de TikTok Argentina para impulsar prácticas de ciudadanía digital responsable.

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A través de especialistas de OCEDIC, se brindarán talleres presenciales enfocados en grooming, ciberbullying y huella digital. La meta central es capacitar a los adolescentes para que identifiquen conductas de riesgo en plataformas digitales, al tiempo que se busca dotar de herramientas de contención y detección temprana a docentes y familias.

Cronograma de actividades y presentación oficial

El lanzamiento del programa y las primeras jornadas de capacitación se llevan a cabo durante la jornada de este miércoles 5 de agosto en el Salón Eloy Próspero Camus del Centro Cívico:

  • 09:00 hs: Conferencia de prensa con la participación del Fiscal General de la Corte, Dr. Guillermo Baigorrí; la Ministra de Educación, Prof. Silvia Fuentes; el Fiscal Coordinador de la UFI Delitos Informáticos, Dr. Pablo Martín; la Secretaria de Educación, Prof. Mariela Lueje; y miembros de OCEDIC.

  • 09:45 hs: Primera charla taller dirigida a alumnos de secundarias de gestión estatal y privada.

  • 17:00 hs: Jornada de concientización destinada a estudiantes de los Institutos Preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ).

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