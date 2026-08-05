Grooming: subieron las denuncias y ya comenzó el plan de prevención con alumnos

La medida busca hacer frente a un delito en constante expansión. Según las estadísticas oficiales, en 2024 se contabilizaron apenas 9 causas por grooming en la provincia, mientras que en 2025 la cifra trepó drásticamente a 75 denuncias. En lo que va de 2026 —con corte al mes de julio— ya se registraron 69 casos. Con este ritmo, las autoridades estiman que el año cerrará con más de 158 denuncias, lo que representa un incremento superior al 110% respecto al período anterior.

Talleres, huella digital y el rol de TikTok

El programa se ejecutará en articulación con el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (OCEDIC), perteneciente a la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y contará además con la participación de TikTok Argentina para impulsar prácticas de ciudadanía digital responsable.