Frente a un marcado y preocupante incremento en los casos de grooming en la provincia, el Ministerio Público y el Ministerio de Educación de San Juan anunciaron el lanzamiento de un programa integral de prevención y educación digital orientado a estudiantes de Nivel Secundario de escuelas estatales, privadas y preuniversitarias.
Grooming: subieron las denuncias y ya comenzó el plan de prevención con alumnos
El Ministerio Público y el Ministerio de Educación pondrán en marcha una propuesta integral con charlas a cargo de especialistas de la Universidad Austral y el apoyo de TikTok Argentina. La proyección para 2026 anticipa más de 158 causas.