Desaparición de Loan: intendente correntino pide investigar a la Policía

"Todos somos padres y hoy nos toca vivir una situación que jamás vivimos. Pero no seamos hipócritas, hay muchos involucrados con esa 'porquería'. Hoy tenemos un chico desaparecido, hay muchas aristas, pero desde hace tiempo y ahora también, le pedí a las autoridades que tomen medidas con respecto a la conducción actual de la comisaría", sostuvo el jefe comunal desde la puerta de su casa.

“Acá hay mucha mafia. Esto es la punta del ovillo, que vas tirando y va a saltar todo. Lo que yo le quiero decir a mi gente es que en esta situación tiene que caer, caiga quien caiga. A mí no me importa. Si tiene que rodar mi cabeza o ustedes (la sociedad) creen que hice algo mal, díganmelo y yo doy un paso para el costado, no hay problema”, indicó a los presentes que realizaron una marcha que tuvo como epicentro la plaza central de 9 de Julio, luego continuó hasta la comisaría y finalmente hasta la casa del intendente.

También hizo unas preocupantes declaraciones sobre el vínculo del caso con el narcotráfico: "Si todos lo saben, hay que empezar a actuar. Necesitamos el compromiso de la sociedad. Pero ahora estamos pasando por un caso horrible. Estoy comprometido en que esto se solucione", dijo y reconoció que, para él, Loan no está perdido. "Es evidente que se lo llevaron", dijo.

Consultado sobre la posibilidad de que sea citado a declarar por sus definiciones sobre la realidad correntina, Ynsaurralde no lo descartó: "Si me llaman, voy, no tengo nada que ocultar", dijo.

Búsqueda de Loan: la pista que podría cambiar el rumbo de la investigación

En el sexto día de búsqueda de Loan, el niño de 5 años que desapareció el jueves pasado en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, los investigadores encontraron un nuevo elemento que podría ser fundamental para la causa.

En un nuevo allanamiento por la búsqueda de Loan, los investigadores encontraron otra zapatilla sobre una heladera en uno de los allanamientos e investigan si es del nene.

El lugar donde se realizó la búsqueda es una casa semiabandonada en muy mal estado, que está alejada del pueblo. Los efectivos grabaron un video que muestra al detalle las condiciones en las que se encuentra el lugar.

Fuentes de la investigación señalaron que Antonio Benítez, tío del menor de 5 años y uno de los tres sospechosos del caso, frecuentó esta vivienda los días posteriores a la desaparición del niño, antes de ser apresado.

Hasta el momento, la causa cuenta con tres detenidos: el tío del nene, Bernardino Antonio Benítez, la tía del nene, Mónica del Carmen Millapi, y la pareja de esta, Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez. Los tres fueron detenidos horas después de que comenzara la búsqueda, debido a que se trataban de los tres adultos que estaban a cargo del cuidado del menor cuando salieron a recolectar naranjas.