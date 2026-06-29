Muerte de empleado en Angaco: imputaron al conductor por homicidio culposo

"Se trata de una imputación inicial por homicidio culposo, pero la investigación puede derivar en una variación de la calificación jurídica si surgen nuevos elementos de prueba", indicó el fiscal.

Grassi precisó que el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) será de ocho meses, período durante el cual se realizarán distintas pericias para esclarecer la mecánica del hecho.

Entre los aspectos que aún deben determinarse figura la velocidad a la que circulaba el Volkswagen Gacel conducido por Arce. No obstante, el fiscal aclaró que, en principio, el vehículo "no evidenciaría haber circulado a una velocidad elevada", aunque ese punto será confirmado mediante pericias técnicas.

La investigación preliminar también reveló que el conductor intentó esquivar la hidrogrúa que se encontraba detenida sobre la calzada y terminó impactando a la víctima por uno de sus laterales.

Otro de los elementos bajo análisis es el estado del camión perteneciente a una empresa tercerizada de Naturgy. Según detalló Grassi, el vehículo tenía solamente uno de los faros delanteros en funcionamiento. Además, señaló que Flavio Daniel Funes Cerdas no llevaba colocado un chaleco reflectario al momento del accidente.

Los investigadores también buscan establecer si Arce tenía la licencia de conducir vigente al momento del siniestro. A esto se suma la dificultad que representa la falta de cámaras de seguridad en la zona, un sector que fue calificado como de escasa iluminación.

El hecho ocurrió el sábado alrededor de las 21.30 sobre calle Belgrano, entre Velázquez y Bosque, en Angaco. Según la reconstrucción preliminar, Flavio Daniel Funes Cerdas, de 48 años, operario chofer y gruista, realizaba tareas junto a una hidrogrúa cuando intentaba conectar una linterna portátil a la batería del vehículo. En esas circunstancias fue embestido desde atrás por el automóvil conducido por Arce, quien circulaba de sur a norte e intentó sobrepasar el camión por el sector este de la calzada.