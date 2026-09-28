La causa por la muerte del joven en un calabozo apunta a cerrarse

Tras la intervención de la Policía, fue trasladado a la comisaría y quedó alojado en uno de los calabozos.

Una vez conocido el fallecimiento, los investigadores se trasladaron a la dependencia policial y revisaron las cámaras de seguridad para reconstruir lo ocurrido. También se verificó que durante su permanencia en la comisaría había intervenido un servicio de emergencias médicas.

De acuerdo con lo informado por Ginsberg, en una primera asistencia médica los parámetros del joven habrían sido considerados normales. Posteriormente, tras producirse el fallecimiento, se convocó nuevamente al servicio de emergencias, cuyos profesionales constataron el deceso.

La autopsia se realizó bajo el protocolo de Minnesota para personas fallecidas en contexto de encierro. Participaron la médica forense, doctora Juárez, el doctor Fabián y un odontólogo forense.

El resultado estableció que la causa de muerte fue una hemorragia digestiva no traumática.

El fiscal explicó que los estudios realizados permitieron descartar que el fallecimiento hubiera sido provocado por un golpe. En particular, no se encontraron lesiones traumáticas en la cabeza, el tórax ni otras zonas del cuerpo que pudieran explicar la hemorragia.

Los forenses también tomaron distintas muestras para continuar con los estudios, entre ellas muestras patológicas y de humor vítreo.

El joven se había quejado de un dolor de estómago

Uno de los elementos que ahora forma parte de la reconstrucción de las últimas horas de Flores Núñez es que, mientras permanecía detenido, se había quejado de un dolor de estómago. Según explicó el fiscal, tanto policías como otros detenidos hicieron referencia a ese malestar, motivo por el cual se convocó al servicio de emergencias médicas antes del fallecimiento.

Ese antecedente será analizado junto con los registros de las cámaras de seguridad, las actuaciones policiales y los resultados de los estudios forenses.

A pesar de que la autopsia descartó una muerte producto de un traumatismo, la investigación continúa abierta. Ginsberg confirmó que los policías que estuvieron a cargo de la detención y de la guarda del joven serán entrevistados como parte de la etapa testimonial.

La fiscalía también deberá reconstruir con precisión qué ocurrió desde el momento en que Flores Núñez fue detenido, su traslado a la Comisaría 2ª, la asistencia médica que recibió y las circunstancias inmediatamente anteriores a su muerte.

Por ahora, la causa de muerte establecida por los forenses es una hemorragia digestiva no traumática. La investigación judicial continuará para determinar si existió alguna circunstancia vinculada con su permanencia bajo custodia que deba ser esclarecida.