El libro papel da pelea en San Juan: cuáles son los títulos y autores más elegidos

libros san juan dos

Papel vs. Digital: una convivencia complementaria

Para Aballay, los formatos digitales no han logrado desplazar al libro tradicional. "Son complementarios. Muchos clientes vienen a comprar el libro físico porque lo empezaron a leer en digital y quieren tenerlo. El tacto, ver las ediciones y hasta el olor del papel impreso es una experiencia que lo digital no puede emular", señaló.

En este contexto, las redes sociales juegan un rol clave. El fenómeno de los "influencers literarios" impulsa a muchos jóvenes a acercarse a las librerías consultando por títulos que se viralizan en plataformas digitales.

Precios y formas de pago

Hoy en día, el valor promedio de un libro en San Juan oscila entre los $25.000 y $30.000. Si bien existen ediciones clásicas o infantiles más económicas y libros de colección más costosos, el libro sigue siendo una opción predilecta para regalos personales.

Para facilitar la compra, el sector se ha volcado masivamente a las tarjetas y billeteras virtuales. Actualmente, existen convenios bancarios que ofrecen 3 cuotas sin interés y, en fechas especiales, reintegros que incentivan la venta.

Consejos para retomar el hábito

Para quienes desean volver a leer, el especialista recomienda empezar por "libros amables" o relecturas de obras que hayan disfrutado en el pasado. La clave, asegura, es ponerse metas cortas: leer unas pocas páginas antes de dormir y sostener el hábito para disfrutar de beneficios como la reducción del estrés y la mejora de la concentración.