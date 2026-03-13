El libro papel da pelea en San Juan: cuáles son los títulos y autores más elegidos
Sanjuan8.com dialogó con José Aballay, encargado de una reconocida librería local, sobre las tendencias de consumo, el impacto de las redes sociales y el valor de la lectura.
A pesar del avance de la tecnología, el hábito de la lectura en papel mantiene su vigencia en San Juan. Según explicó José Aballay, encargado de una reconocida librería ubicada en varios puntos de la provincia, los géneros históricos como la literatura universal, los libros infantiles y la ficción siguen siendo los pilares de la industria, aunque la autoayuda ha ganado un terreno considerable en los últimos tiempos.
En lo que va del año, el ranking de ventas en las sucursales locales está encabezado por tres títulos de gran peso: "La felicidad" de Gabriel Rolón, "Mi nombre es Emilia del Valle" de Isabel Allende y "El buen mal" de Samanta Schweblin.
Sin embargo, el lector sanjuanino también apuesta por el talento de la casa. El psicólogo Lucas Malaisi se consolida como un autor de alta rotación, siendo sus libros "Modo creativo" y "Nutrición Emocional" los más solicitados por quienes buscan herramientas de educación emocional.
Para Aballay, los formatos digitales no han logrado desplazar al libro tradicional. "Son complementarios. Muchos clientes vienen a comprar el libro físico porque lo empezaron a leer en digital y quieren tenerlo. El tacto, ver las ediciones y hasta el olor del papel impreso es una experiencia que lo digital no puede emular", señaló.
En este contexto, las redes sociales juegan un rol clave. El fenómeno de los "influencers literarios" impulsa a muchos jóvenes a acercarse a las librerías consultando por títulos que se viralizan en plataformas digitales.
Precios y formas de pago
Hoy en día, el valor promedio de un libro en San Juan oscila entre los $25.000 y $30.000. Si bien existen ediciones clásicas o infantiles más económicas y libros de colección más costosos, el libro sigue siendo una opción predilecta para regalos personales.
Para facilitar la compra, el sector se ha volcado masivamente a las tarjetas y billeteras virtuales. Actualmente, existen convenios bancarios que ofrecen 3 cuotas sin interés y, en fechas especiales, reintegros que incentivan la venta.
Consejos para retomar el hábito
Para quienes desean volver a leer, el especialista recomienda empezar por "libros amables" o relecturas de obras que hayan disfrutado en el pasado. La clave, asegura, es ponerse metas cortas: leer unas pocas páginas antes de dormir y sostener el hábito para disfrutar de beneficios como la reducción del estrés y la mejora de la concentración.