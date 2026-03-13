Extienden el plazo de inscripción al Boleto Escolar y Docente Gratuito

Cómo realizar el trámite
Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron que existen dos canales oficiales para solicitar el beneficio:
-
La página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar
-
El chatbot de CiDi, a través de WhatsApp al número 2644592201 o ingresando a cidi.sanjuan.gob.ar
En ambos casos, los interesados deberán completar sus datos personales, indicar si son estudiantes o docentes y consignar el establecimiento educativo correspondiente.
En caso de que la institución educativa no aparezca en el listado del sistema, se debe seleccionar la opción “Otro” y cargar manualmente el nombre del establecimiento.
Una vez enviada la solicitud, el sistema permitirá consultar el estado del trámite para verificar si fue aprobado o si se encuentra en proceso de validación.
Último paso para activar el beneficio
Cuando el trámite sea aprobado, el beneficio debe acreditarse por única vez en la tarjeta SUBE física para comenzar a utilizar el boleto gratuito.
Esto puede hacerse de tres maneras:
-
A través de la app SUBE con un celular que tenga tecnología NFC.
-
En el colectivo, solicitando al chofer validar el beneficio mediante la tecla F6 de la máquina.
-
En una Terminal Automática SUBE (TAS).