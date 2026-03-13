"
Extienden el plazo de inscripción al Boleto Escolar y Docente Gratuito

Quienes deseen acceder al beneficio deberán completar la inscripción de manera online hasta el 31 de marzo.

El Ministerio de Gobierno informó que se extendió el plazo de inscripción para acceder al Boleto Escolar y Docente Gratuito, beneficio destinado a estudiantes y docentes de la provincia. La nueva fecha límite para realizar el trámite será hasta el 31 de marzo.

Quienes deseen acceder al beneficio deberán completar la inscripción de manera online a través de la página oficial boletoescolar.sanjuan.gob.ar o mediante el bot de CIDi (ciudadano digital), siguiendo los pasos indicados en la plataforma cidi.sanjuan.gob.ar.

Desde el Gobierno provincial se recuerda a todos los interesados que el trámite debe realizarse exclusivamente a través de las vías oficiales habilitadas, a fin de garantizar la correcta gestión del beneficio.

Cómo realizar el trámite

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte informaron que existen dos canales oficiales para solicitar el beneficio:

  • La página web boletoescolar.sanjuan.gob.ar

  • El chatbot de CiDi, a través de WhatsApp al número 2644592201 o ingresando a cidi.sanjuan.gob.ar

En ambos casos, los interesados deberán completar sus datos personales, indicar si son estudiantes o docentes y consignar el establecimiento educativo correspondiente.

En caso de que la institución educativa no aparezca en el listado del sistema, se debe seleccionar la opción “Otro” y cargar manualmente el nombre del establecimiento.

Una vez enviada la solicitud, el sistema permitirá consultar el estado del trámite para verificar si fue aprobado o si se encuentra en proceso de validación.

Último paso para activar el beneficio

Cuando el trámite sea aprobado, el beneficio debe acreditarse por única vez en la tarjeta SUBE física para comenzar a utilizar el boleto gratuito.

Esto puede hacerse de tres maneras:

  • A través de la app SUBE con un celular que tenga tecnología NFC.

  • En el colectivo, solicitando al chofer validar el beneficio mediante la tecla F6 de la máquina.

  • En una Terminal Automática SUBE (TAS).

