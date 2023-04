Confesión de violador: "Cuiden a sus hijas, porque como yo hay millones"

El detenido reconoció que violó a dos mujeres, una de ellas menor de 15 años, cuando trabajaba como taxista mediante la aplicación inDrive, pero negó ser una mala persona, y aseguró que cometió errores.

“Yo tengo una hija de 16 años, pero nunca la he tocado, yo no soy una persona mala, y también tengo una hija de cinco (años). Yo acepto todo lo que venga y ojalá mi familia me apoye”, señaló.

Tras esta declaración, el juez cautelar le preguntó al acusado que pediría si es que una de sus hijas fuera víctima de violación. Entonces el aludido respondió que mataría al autor del hecho.

“Pediría la pena máxima, 25 años. Lo mataría, porque como padre no me gustaría que le hagan a mi hija lo mismo, como lo que yo he hecho, pero son errores de la vida y uno se arrepiente”, dijo en su audiencia.

Los hechos

El primero caso se registró en la zona de la Pampa de la Isla, en Santa Cruz, donde acudió al llamado de una carrera por la app inDrive. Levantó a una mujer y en el trayecto el taxista desvió de ruta, luego la amenazó con cuchillo y la despojó de sus pertenencias para finalmente proceder a violarla.

Después, cuando circulaba por la zona de los cañaverales, entre cuarto y quinto anillo, encontró a una menor de 15 años caminando. El taxista paró, la amenazó con un cuchillo para finalmente obligarla a ir a los cañaverales donde la violó.

“Durante la audiencia se presentó todas las pruebas colectadas en contra el sujeto, como el informe psicológico de la adolescente, declaración de testigos, el examen médico forense de la afectada, además que el sindicado aceptó su responsabilidad y solicitó acogerse al procedimiento abreviado. Todos los elementos fueron valorados por la autoridad jurisdiccional que determinó la sentencia para el autor”, informó sobre el caso el fiscal departamental, Róger Mariaca.