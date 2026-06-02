La recaudación subió en mayo y cortó una racha negativa de 9 meses

Según IARAF, el tributo con mayor crecimiento habría sido Bienes Personales, con una suba real de 46,6%. También sobresalió Ganancias, con un avance cercano al 26% interanual en términos reales, favorecido por el vencimiento del saldo de declaración jurada de las empresas con cierre de balance en diciembre.

Aun con la recuperación de mayo, el acumulado anual sigue mostrando números negativos. Entre enero y mayo, la recaudación habría caído 4,9% en términos reales respecto del mismo período de 2025, tomando la inflación de 2,3% calculada por el IARAF.

Ganancias compensó parte de las bajas

El desempeño de Ganancias fue uno de los principales factores detrás de la mejora de mayo. ARCA informó que alcanzó $8.023.477 millones en mayo, un 67,9% más que en el mismo mes de 2025. Según el cálculo del IARAF, habría subido un 26% real en esa comparación, “siendo importante el comportamiento del saldo pagado por las empresas que cerraron balance el 31 de diciembre de 2025”.

El organismo recaudador destacó que incidieron favorablemente la baja base de comparación, debido al menor saldo a ingresar en el año anterior por los altos anticipos del período fiscal 2023; el incremento de la cantidad de presentaciones y del impuesto determinado en relación a lo presentado en el año anterior en el mes de vencimiento, favorecido por los incentivos generados por las modificaciones de la Ley 27.799, como ser el incremento de los umbrales penales, el aumento de multas por infracciones formales y la disminución de períodos de prescripción para contribuyentes cumplidores; la comparación interanual de los cambios introducidos por la R.G. 5.685/2025 en Ganancias Sociedades, que modificó las alícuotas de los anticipos a 11,11% en un régimen de 9 ingresos.

En tanto que remarcó que atenuó la variación la liquidación anual de relación de dependencia y jubilados con el cómputo del SIRADIG 2025 y de los parámetros definitivos para el período f iscal 2025.

Junto con Bienes Personales, también aportó al resultado positivo el impuesto a los combustibles, por los que ingresaron $536.226 millones, con una variación interanual de 42,6%, que en términos reales sería del 6,9%.

IVA en retroceso

Según el informe de ARCA, el Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $5.380.374 millones y tuvo una variación interanual de 22,6%, si se toma el cálculo de la inflación anualizada del IARAF, el principal impuesto del sistema, el IVA neto de devoluciones y reintegros, habría mostrado una caída real de 8,1% frente a mayo de 2025.