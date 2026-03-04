Nahuel Gallo contó detalles de su detención en Venezuela

“Hay 24 extranjeros más en Rodeo 1 que están esperando ser liberados. Tuve la oportunidad de haber salido en libertad el domingo, con mucha incertidumbre. Ahí no te avisan adónde vas a ir, es cuestión de momentos y días”, relató en conferencia de prensa desde el Edificio Centinela, de la Gendarmería Nacional.

Y agregó: “Gracias a Dios, mi fortaleza mental y pensar en mi hijo fue lo único que me mantuvo fuerte. No es fácil estar incomunicado y que te acusen de delitos que no vienen al caso”.

Gallo pidió “no olvidarse de Venezuela, que está en una transición. Los presos políticos están esperado ser liberados. He conocido a muchísimos venezolanos, me han ayudado así sea con una media. Porque los extranjeros no teníamos visitas ni llamadas”.

También pidió a los medios internacionales “no bajar los brazos y poner su granito de prisión”. “Yo sigo encerrado en mi mente, hasta que no liebren a esos 24 extranjeros, yo no estoy libre. No me siento preparado para contar las atrocidades que hicieron”.

También agradeció a todos las “instituciones y organismos internacionales” involucrados en su repatriación y al “Estado argentino”. “Yo no voy a dar nombres, solo digo a toda la Nación Argentina”, señaló, sin mencionar a la AFA.

Junto con Gallo estuvieron en la conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el canciller Pablo Quirno y el jefe de la Gendarmería Comandante General Claudio Brilloni