Cambios en el Ministerio de Justicia: renunció Cúneo Libarona, lo reemplaza Mahiques

Interna y reconfiguración de poder

El cambio se produce tras meses de tensiones internas. Karina Milei impulsaba el nombre de Mahiques, mientras que el asesor presidencial Santiago Caputo promovía al entonces secretario de Justicia, Sebastián Amerio, entre otras alternativas.

Finalmente, el Presidente inclinó la balanza a favor de su hermana. No solo designó a Mahiques como ministro, sino que además le pidió la renuncia a Amerio, quien manejaba buena parte de las negociaciones con el Poder Judicial.

En su reemplazo asumirá Santiago Viola, hombre cercano a Karina Milei y a Martín Menem y Eduardo Menem, referentes del armado político oficialista. Viola seguirá además como apoderado nacional de La Libertad Avanza.

El perfil de Mahiques

Mahiques, de 46 años, nació en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Desde octubre de 2019 se desempeñaba como fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Es presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) desde septiembre de 2022 y rector organizador del Instituto Universitario de Seguridad porteño desde julio de 2024. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y magíster en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Universitá Degli Studi Di Roma.

También integra la Academia de Capacitación Mundial de la IAP junto a representantes de Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

Reformas y cargos vacantes

La modificación en Justicia llega en un momento clave. El Gobierno prepara proyectos de reforma integral del sistema judicial y debe avanzar en la cobertura de más de 300 cargos vacantes de jueces y fiscales federales.

Además, continúa pendiente la definición de los dos lugares libres en la Corte Suprema. El año pasado, la estrategia que impulsaba el sector de Caputo derivó en la designación en comisión de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, quienes posteriormente renunciaron.

Con la nueva conformación parlamentaria y una mayoría eventual junto a aliados, en la Casa Rosada confían en encarar una negociación distinta con la oposición para avanzar en los pliegos judiciales.

Ganadores y perdedores

En el entorno presidencial reconocen que la movida fortalece a Karina Milei dentro del esquema de poder. Caputo pierde influencia directa en el Ministerio de Justicia, aunque mantiene posiciones clave en la SIDE, ARCA, la Secretaría de Energía, YPF y el Ministerio de Salud.

El recambio no solo redefine el Gabinete: también marca quién conducirá las negociaciones judiciales en una etapa decisiva para el Gobierno.