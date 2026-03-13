"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > Parque de Mayo

Trasladaron 900 peces del Parque de Mayo por obras de refacción

Un operativo especial coordinado por la Dirección de Ecología Urbana moviliza a los ejemplares hacia el Parque de la Biodiversidad.

En el marco de las obras de refaccionamiento integral que se ejecutan en el lago del Parque de Mayo, se puso en marcha un exhaustivo operativo de evacuación de la fauna ictícola. Según confirmó Melisa Olivero, Directora de Ecología Urbana, el procedimiento busca garantizar la supervivencia de los ejemplares durante las tareas de mantenimiento del espejo de agua.

El operativo destaca por una logística particular: debido a que los camiones de transporte no pueden detenerse en las cercanías inmediatas del lago, se ha dispuesto un sistema de postas. El traslado se realiza con el apoyo de motos de la Policía, que escoltan y agilizan el movimiento de los recipientes para asegurar que el trayecto hacia el Parque de la Biodiversidad, ubicado en El Pinar, se complete en el menor tiempo posible.

WhatsApp Image 2026-03-13 at 09.12.07

Hasta el momento, cerca de 900 ejemplares han sido removidos bajo esta metodología, la cual prioriza el cuidado y la cadena de custodia de los peces para evitar el estrés hídrico o la falta de oxigenación durante el recorrido.

Te puede interesar...

Mirá el operativo especial:

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de sanjuan8.com (@sanjuan8)

Temas

Te puede interesar