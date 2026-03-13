Trasladaron 900 peces del Parque de Mayo por obras de refacción

El operativo destaca por una logística particular: debido a que los camiones de transporte no pueden detenerse en las cercanías inmediatas del lago, se ha dispuesto un sistema de postas. El traslado se realiza con el apoyo de motos de la Policía, que escoltan y agilizan el movimiento de los recipientes para asegurar que el trayecto hacia el Parque de la Biodiversidad, ubicado en El Pinar, se complete en el menor tiempo posible.

Hasta el momento, cerca de 900 ejemplares han sido removidos bajo esta metodología, la cual prioriza el cuidado y la cadena de custodia de los peces para evitar el estrés hídrico o la falta de oxigenación durante el recorrido.