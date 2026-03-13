En el marco de las obras de refaccionamiento integral que se ejecutan en el lago del Parque de Mayo, se puso en marcha un exhaustivo operativo de evacuación de la fauna ictícola. Según confirmó Melisa Olivero, Directora de Ecología Urbana, el procedimiento busca garantizar la supervivencia de los ejemplares durante las tareas de mantenimiento del espejo de agua.
Trasladaron 900 peces del Parque de Mayo por obras de refacción
Un operativo especial coordinado por la Dirección de Ecología Urbana moviliza a los ejemplares hacia el Parque de la Biodiversidad.