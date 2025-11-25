Condenado a diez años de prisión efectiva por atacar a puñaladas a su pareja

El tribunal integrado por los jueces Flavia Allende, Federico Rodríguez y Pablo León homologó por unanimidad el acuerdo entre los fiscales y la defensora oficial Sandra Leveque, y dictó la condena. Esquivel cumplirá la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Un ataque que casi terminó en tragedia

El hecho ocurrió a fines de marzo de 2025 en una vivienda del barrio Los Pinos. Según la investigación, Esquivel —de 38 años— primero amenazó con un arma blanca a su hijo adolescente y luego atacó a su pareja, una mujer de 27 años, con la que llevaba 12 años de relación y tres hijos en común.

La víctima recibió al menos cuatro puñaladas en el abdomen, además de múltiples heridas en el rostro, tórax, espalda, mamas y manos. El ataque ocurrió frente a sus hijos de 3, 5 y 12 años, quienes quedaron en estado de shock por la brutalidad del episodio.

En su intento por escapar, la mujer cayó en el hall de entrada, donde Esquivel continuó agrediéndola. Los informes médicos detallaron nueve lesiones punzantes distribuidas en distintas zonas del cuerpo. Minutos después, el agresor intentó deshacerse del arma y recoger sus pertenencias para huir, pero fue detenido por la Policía.

Durante la audiencia de formalización, Esquivel brindó una declaración polémica en la que buscó responsabilizar a la víctima. Afirmó que la discusión comenzó por cuestiones domésticas y alegó: “Yo agarré el cuchillo porque ella había tomado otro y se me abalanzó”. Luego dijo que “perdió el control”.

La Fiscalía, que inicialmente lo imputó por tentativa de femicidio y amenazas agravadas, obtuvo la prisión preventiva, medida que fue otorgada por el juez Mariano Carrera. Con el abreviado, el caso quedó finalmente cerrado con una pena de 10 años de prisión.