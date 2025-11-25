"
Condenado a diez años de prisión efectiva por atacar a puñaladas a su pareja

Renzo Esquivel aceptó en un juicio abreviado una pena de 10 años por intentar matar a su pareja y amenazar a su hijo en Chimbas. El ataque ocurrió en marzo y la condena quedó firme.

Renzo David Esquivel, el hombre acusado de apuñalar a su pareja en un violento episodio ocurrido en marzo en el barrio Los Pinos, en Chimbas, fue condenado este martes a 10 años de prisión efectiva. La sentencia se dictó mediante un juicio abreviado que el imputado aceptó minutos antes de que comenzara el debate oral.

La fiscalía —representada por los fiscales Mario Panetta y Verónica Recio— volvió a ofrecerle la misma pena que Esquivel había rechazado en octubre, cuando se negó a firmar el acuerdo al considerar que “10 años de cárcel era mucho”. Aquella decisión lo había dejado expuesto a una posible condena de 13 años en caso de llegar al juicio.

Sin embargo, con el debate a punto de iniciar y ante el riesgo de una pena mayor, Esquivel accedió al “ultimátum” del Ministerio Público Fiscal. Antes de firmar, pidió que la prensa no estuviera presente, afirmando que si eso no se cumplía, el abreviado podía caerse nuevamente.

El tribunal integrado por los jueces Flavia Allende, Federico Rodríguez y Pablo León homologó por unanimidad el acuerdo entre los fiscales y la defensora oficial Sandra Leveque, y dictó la condena. Esquivel cumplirá la pena en el Servicio Penitenciario Provincial.

Un ataque que casi terminó en tragedia

El hecho ocurrió a fines de marzo de 2025 en una vivienda del barrio Los Pinos. Según la investigación, Esquivel —de 38 años— primero amenazó con un arma blanca a su hijo adolescente y luego atacó a su pareja, una mujer de 27 años, con la que llevaba 12 años de relación y tres hijos en común.

La víctima recibió al menos cuatro puñaladas en el abdomen, además de múltiples heridas en el rostro, tórax, espalda, mamas y manos. El ataque ocurrió frente a sus hijos de 3, 5 y 12 años, quienes quedaron en estado de shock por la brutalidad del episodio.

En su intento por escapar, la mujer cayó en el hall de entrada, donde Esquivel continuó agrediéndola. Los informes médicos detallaron nueve lesiones punzantes distribuidas en distintas zonas del cuerpo. Minutos después, el agresor intentó deshacerse del arma y recoger sus pertenencias para huir, pero fue detenido por la Policía.

Durante la audiencia de formalización, Esquivel brindó una declaración polémica en la que buscó responsabilizar a la víctima. Afirmó que la discusión comenzó por cuestiones domésticas y alegó: “Yo agarré el cuchillo porque ella había tomado otro y se me abalanzó”. Luego dijo que “perdió el control”.

La Fiscalía, que inicialmente lo imputó por tentativa de femicidio y amenazas agravadas, obtuvo la prisión preventiva, medida que fue otorgada por el juez Mariano Carrera. Con el abreviado, el caso quedó finalmente cerrado con una pena de 10 años de prisión.

