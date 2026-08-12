"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > aves

Rescataron 30 aves silvestres en un operativo en Bermejo

El operativo se realizó durante la madrugada de este miércoles: labraron tres actas de infracción y secuestraron elementos de captura ilegal de fauna.

Personal de la Secretaría de Ambiente, junto a efectivos de la Policía de Tránsito y de la Policía de Bermejo, realizó durante la madrugada un control de fauna en el marco de un operativo vial. Durante el procedimiento fueron rescatadas 30 aves silvestres —tres reina moras y 27 benteveos— y se labraron tres actas de infracción. Además, se secuestraron tramperos, trampas de piso y transportadores utilizados para la captura de aves.

El operativo permitió detectar el traslado de las aves en un vehículo en el que circulaban tres hombres mayores de edad, quienes quedaron vinculados al procedimiento por la presunta venta o comercialización ilegal de fauna silvestre. El personal policial apostado en el control vial procedió a radiar de circulación el vehículo, mientras la Secretaría de Ambiente continúa las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

Las especies rescatadas se encuentran contempladas en el listado de especies locales en situación de riesgo, principalmente por la presión de la caza ilegal, la captura para mascotismo y la alteración de sus hábitats naturales. La intervención forma parte de los controles que desarrolla la Secretaría de Ambiente para proteger la fauna silvestre y prevenir su captura, tenencia y comercialización ilegal.

Te puede interesar...

Para el Gobierno de San Juan, cuidar el ambiente es una condición para el desarrollo de la provincia y una responsabilidad con las próximas generaciones. Ante situaciones de caza, captura, tráfico o comercialización ilegal de fauna y flora, se pueden realizar denuncias anónimas al teléfono 4305057 o por WhatsApp al 2644305057.

Temas

Te puede interesar