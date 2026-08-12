Personal de la Secretaría de Ambiente, junto a efectivos de la Policía de Tránsito y de la Policía de Bermejo, realizó durante la madrugada un control de fauna en el marco de un operativo vial. Durante el procedimiento fueron rescatadas 30 aves silvestres —tres reina moras y 27 benteveos— y se labraron tres actas de infracción. Además, se secuestraron tramperos, trampas de piso y transportadores utilizados para la captura de aves.
Rescataron 30 aves silvestres en un operativo en Bermejo
El operativo se realizó durante la madrugada de este miércoles: labraron tres actas de infracción y secuestraron elementos de captura ilegal de fauna.