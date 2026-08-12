Rescataron 30 aves silvestres en un operativo en Bermejo

El operativo permitió detectar el traslado de las aves en un vehículo en el que circulaban tres hombres mayores de edad, quienes quedaron vinculados al procedimiento por la presunta venta o comercialización ilegal de fauna silvestre. El personal policial apostado en el control vial procedió a radiar de circulación el vehículo, mientras la Secretaría de Ambiente continúa las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del caso.

Las especies rescatadas se encuentran contempladas en el listado de especies locales en situación de riesgo, principalmente por la presión de la caza ilegal, la captura para mascotismo y la alteración de sus hábitats naturales. La intervención forma parte de los controles que desarrolla la Secretaría de Ambiente para proteger la fauna silvestre y prevenir su captura, tenencia y comercialización ilegal.