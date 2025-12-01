Choque frontal en Rawson: tres hermanos siguen internados y piden ayuda

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante la cuenta a nombre de Flavia Carolina Sosa, hermana de los heridos, con el alias CAROSOSA.25, o comunicarse al 2645158333.

El avance de la investigación

El fiscal Adolfo Díaz confirmó que el conductor del auto realizó “una maniobra totalmente grave, peligrosísima”. También informó que “uno de los conductores de las motos está en terapia intensiva, es el que está más complicado”. Según detalló, a López Montaño se le practicaron en el momento los test de alcoholemia y drogas, y la Fiscalía ya solicitó la audiencia de formalización.

A más de dos días del choque, Emanuel fue el único que recibió el alta. Matías, operado de la pelvis, y Miguel, con fractura en una pierna y traumatismos generales, permanecen internados. El adolescente Wilson sufrió una fisura de cadera, aunque no será intervenido quirúrgicamente, según indicaron fuentes cercanas a la causa.

Los hermanos Sosa, aficionados al fútbol y jugadores de Unión del Medanito, se desempeñan habitualmente como albañiles por cuenta propia. Por esa razón, la falta de ingresos sumada a los gastos derivados de la internación profundiza la compleja situación que atraviesa la familia.