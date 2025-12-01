"
San Juan 8 > Policiales > choque

Choque frontal en Rawson: tres hermanos siguen internados y piden ayuda

Tres hermanos Sosa y un adolescente resultaron heridos tras un choque frontal en Rawson. La familia inició una campaña solidaria para cubrir gastos médicos y de traslado.

Un grave siniestro vial ocurrido en la madrugada del sábado en calle Abraham Tapia, cerca del Callejón Coria, en Rawson, dejó a una familia entera atravesando una situación crítica. Un Renault Week, conducido por Pablo López Montaño, de 28 años, impactó de frente contra tres hermanos Sosa y un hijo de uno de ellos, quienes circulaban en tres motos. Aunque no hubo víctimas fatales, cuatro de los damnificados fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.

image

El hecho ocurrió cuando el automovilista intentó sobrepasar a otro vehículo. La maniobra derivó en el choque frontal que lesionó a Emanuel, Matías y Miguel Sosa, además de Wilson, de 13 años, hijo de Miguel. La situación derivó en la inmediata internación de los mayores y en complicaciones económicas para sus familias, que trabajan de manera independiente.

Este lunes, se inició una campaña solidaria para asistirlos. En un mensaje difundido en redes, allegados expresaron: “Emanuel Sosa, Matías Sosa, Miguel Sosa y Wilson Sosa se encuentran atravesando una situación muy difícil luego del accidente ocurrido el día sábado. Sus familias están necesitando ayuda para afrontar gastos de viáticos, medicamentos y comida, ya que ellos son cabeza de familia y trabajan de changas”. También señalaron que “sus padres tampoco están pudiendo generar ingresos, porque están acompañándolos en el hospital y enfocados completamente en su recuperación”.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante la cuenta a nombre de Flavia Carolina Sosa, hermana de los heridos, con el alias CAROSOSA.25, o comunicarse al 2645158333.

El avance de la investigación

El fiscal Adolfo Díaz confirmó que el conductor del auto realizó “una maniobra totalmente grave, peligrosísima”. También informó que “uno de los conductores de las motos está en terapia intensiva, es el que está más complicado”. Según detalló, a López Montaño se le practicaron en el momento los test de alcoholemia y drogas, y la Fiscalía ya solicitó la audiencia de formalización.

image

A más de dos días del choque, Emanuel fue el único que recibió el alta. Matías, operado de la pelvis, y Miguel, con fractura en una pierna y traumatismos generales, permanecen internados. El adolescente Wilson sufrió una fisura de cadera, aunque no será intervenido quirúrgicamente, según indicaron fuentes cercanas a la causa.

Los hermanos Sosa, aficionados al fútbol y jugadores de Unión del Medanito, se desempeñan habitualmente como albañiles por cuenta propia. Por esa razón, la falta de ingresos sumada a los gastos derivados de la internación profundiza la compleja situación que atraviesa la familia.

