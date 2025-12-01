Un grave siniestro vial ocurrido en la madrugada del sábado en calle Abraham Tapia, cerca del Callejón Coria, en Rawson, dejó a una familia entera atravesando una situación crítica. Un Renault Week, conducido por Pablo López Montaño, de 28 años, impactó de frente contra tres hermanos Sosa y un hijo de uno de ellos, quienes circulaban en tres motos. Aunque no hubo víctimas fatales, cuatro de los damnificados fueron trasladados de urgencia al Hospital Rawson.
Choque frontal en Rawson: tres hermanos siguen internados y piden ayuda
Tres hermanos Sosa y un adolescente resultaron heridos tras un choque frontal en Rawson. La familia inició una campaña solidaria para cubrir gastos médicos y de traslado.